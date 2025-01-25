Основатель "Гаюна" о передаче "Орешника" и ядерки Беларуси: много разговоров, мало дела

Размещение российской баллистической ракеты "Орешник" в Беларуси не несет никакой военной целесообразности. Кроме того, нет подтверждения, что ядерное оружие находится на территории Беларуси, несмотря на заявления Александра Лукашенко.

"Про "Орешник" много разговоров, мало дела. Размещение "Орешника" в Беларуси не несет никакой военной целесообразности", - сказал он.

Мотолько назвал "фантазиями" заявления Лукашенко, который якобы попросил у российского диктатора Владимира Путина разместить "Орешник" в Беларуси.

"Единственное, мы предполагаем, что "Орешник" размещен на шасси белорусского МЗКТ (Минского завода колесных тягачей, - ред.), который под санкциями всех стран мира, мне уже кажется. Здесь Лукашенко тоже взаимодействует с Кремлем по военно-промышленному производству", - отметил активист.

Основатель "Гаюна" также указывает, что у проекта нет никакого подтверждения того, что российское ядерное оружие находится на территории Беларуси.

"Мы можем предположить, что оно могло ввозиться и вывозиться на севере Витебской области, буквально на краю границы с Россией, но это тоже не подтвержденная версия", - объяснил он.

По его словам, пока нет ни точного подготовленного места хранения для ядерного оружия, ни спецсвязи, которую можно идентифицировать, ни российских военных, спецохраны, которая должна там находиться. Мотолько считает, что это ИПСО россиян и ответ на переговоры по размещению ядерного оружия США в Европе.