Основатель "Белорусского Гаюна" Антон Мотолько: "Беларусь – под двойной оккупацией"

О возможности свержения режима Лукашенко в Беларуси, отношениях белорусского диктатора с Путиным, пропаганде и непрекращающихся репрессиях, "Орешнике" и ядерном оружии на территории Беларуси – читайте в интервью с основателем проекта "Белорусский Гаюн" Антоном Мотолько.



Содержание

О режиме Лукашенко и "выборах"

О Лукашенко и Путине

О миграции белорусов за рубеж

О репрессиях

Об "Орешнике" и ядерном оружии в Беларуси

Украинцы узнали о проекте "Белорусский гаюн" в начале полномасштабного российского вторжения, когда агрессоры в том числе наступали и с территории Беларуси. Основатель проекта, белорусский активист Антон Мотолько с 2020-го года живет за рубежом. И вернуться на родину не может – лукашенковский режим заочно судит его сразу по двенадцати статьям, включительно с "заговором с целью захвата государственной власти неконституционным путем".

Тем временем, "Белорусский Гаюн" продолжает работу, ежедневный мониторинг всей военной активности на территории страны, как российской, так и собственно белорусской. Как рассказал РБК-Украина Мотолько, белорусы продолжают присылать ему информацию с мест – несмотря на то, что по нынешним репрессивным законам любой контакт с "Гаюном" грозит многолетним тюремным сроком.

В длинном разговоре с Мотолько РБК-Украина коснулось множества тем, начиная от того, зачем Лукашенко часто изображает из себя великого полководца, до его отношений с Путиным и перспектив свержения режима в Беларуси. Где уже завтра, 26 января, пройдут "выборы", на которых Лукашенко в очередной раз переназначит себя президентом страны.

Выше смотрите полную версию беседы, ниже – читайте сокращенную версию разговора.

О режиме Лукашенко и "выборах"

"Это не электоральный цикл, к которому привыкли на территории нашего региона, здесь не происходит никакого электорального процесса. То есть нет базовых вещей, свободы слова, свобода доступа к прессе, свободы всего-всего-всего, что делается обычно перед выборами. Есть Лукашенко, есть кандидаты-спойлеры, есть псевдооппозиционные кандидаты, которые даже не скрывают на самом деле свою псевдооппозиционность", – говорит Мотолько о назначенном на 26 января "избирательном" мероприятии.

На вопрос о том, кто скорее сможет свергнуть Лукашенко – народное восстание или условные "элиты" – у него нет четкого ответа. Мотолько объясняет, что самих "элит", в привычном для Украины понимании, в Беларуси нет. "Лукашенко за все эти 30 лет сделал так, что никто не берет на себя никакую ответственность, никогда. Все боятся быть главным, все боятся показать, что они на что-то способны", – говорит он.

Александр Лукашенко (фото: Getty Images)

Поэтому смена режима в Беларуси возможна самыми разными способами: эволюционным (ведь Лукашенко не становится моложе) либо революционным, страна может пойти по цивилизованному руслу, а может и превратиться в военную хунту при внешней поддержке РФ, Китая, Ирана.

"Я считаю, что Беларусь под двойной оккупацией. Беларусь под оккупацией Лукашенко, потому что мы знаем Беларусь даже при Лукашенко до 2020-го года. И Беларусь при российских войсках… Референдум 2022 года (об изменениях в белорусскую конституцию, - ред.) происходил при участии российских войск на территории, на земле. Понятно, что это была подстраховка, но это были российские войска со всем боекомплектом. Поэтому, да, я считаю, что Беларусь под оккупацией, под двойной оккупацией", – говорит Мотолько.

О Лукашенко и Путине

"Силовики смотрели, что скажет Путин. И Путин сказал, что подготовили бригаду на границу с Белоруссией. Конечно же, это сработало. Это сыграло свою морально-психологическую роль, потому что, по сути, был оффер: дернитесь – будете воевать с русскими", – описывает Мотолько роль, которую Москва сыграла в событиях 2020 года, во время массовых протестов против Лукашенко, которые он в итоге смог подавить.

При этом он не верит в то, что российские танки по факту въехали бы в Беларусь, чтобы ввезти нового президента или поддержать Лукашенко. Как объясняет Мотолько, достаточно глянуть на то, как медленно Россия реагировала даже на наступление на свою собственную территорию, в Курскую область летом прошлого года.

"Это все-таки два сапога пара, – характеризует Мотолько нынешние отношения между Лукашенко и Путиным, – Это скорее про взаимовыгодные условия. Очень часто Путин действительно доминирует, и Лукашенко позволяет к себе относиться как к младшему брату".

Лукашенко и Путин (фото: Getty Images)

В итоге, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, говорит основатель "Гаюна", Лукашенко по договоренности с Путиным предоставил россиянам территорию, открыл границы, следовательно, Лукашенко – абсолютно доказуемый соучастник агрессии против Украины.

"В чем его роль и миссия в российской агрессии? Мог ли он от этого отказаться? Наверное, мог бы, если бы он не подавлял Беларусь два года до этого, имел бы поддержку. В текущей ситуации, конечно, нет. Но это ситуация, когда ты делаешь то, что считаешь нужным, для удержания своей же власти. Человек будет делать все, чтобы как можно дольше продержаться", – говорит Мотолько.

О миграции белорусов за рубеж

Если до событий 2020 года, когда белорусы беспрецедентно массово вышли на улицы, протестуя против сфальсифицированных выборов, эмиграция из Беларуси была в основном экономической, то в последние годы (в том числе в связи с большой войной в Украине) она приобрела отчетливый политический окрас. В итоге, говорит Мотолько, сейчас до двух миллионов белорусов живут за пределами родной страны. Для сравнения, по независимым оценкам, на подконтрольной Лукашенко территории их осталось до восьми миллионов.

"В Беларуси с февраля-марта 2022-го IT-компании заказывали чартерные рейсы, чтобы вывезти людей в Грузию, Армению, Казахстан, Центральную Азию, потому что с Украиной и с Европой авиасообщение было закрыто. Был массовый отток айтишников, людей, которые опасались пойти в армию сразу. Это не про мобилизацию, это про "мы не хотим воевать", потому что есть консенсус у белорусов: мы не поддерживаем войну в Украине, мы не поддерживаем участие Беларуси в этой войне и не хотим воевать в ней", – говорит Мотолько.

О репрессиях

"Тебе в 5-6 утра выламывают дверь, забегают с автоматами и с оружием в руках, заламывают руки, кладут на стол. Если есть дети, это твои проблемы. Надевают мешок на голову, не надевают мешок на голову – по желанию, перевозят в следственный комитет, ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией, - ред.), МВД, неважно, в любое из отделений. Дальше, в зависимости от настроения людей, которые тебя задерживали. Те могут и дома сказать, что произошло, но скорее всего, тебе уже об этом скажут на участке, куда тебя отвезли. Дальше – выбивать максимально показания, либо чтобы других взять, либо еще что-то", – описывает Мотолько реалии современной Беларуси.

Протесты 2020 года в Беларуси (фото: Getty Images)

По его словам, репрессии там не прекратились даже после того, как фактически все активные граждане либо оказались в тюрьмах, либо уехали за рубеж. Ведь для оправдания своего существования карательные органы должны постоянно задерживать новых "экстремистов" – в итоге, приходят к людям, которые просто участвовали в протестах 2020-го, причем иногда по второму кругу.

При этом получить многолетний тюремный срок в Беларуси можно действительно за что угодно: за лайк в соцсетях, за подписку на один из тысяч запрещенных ресурсов, за демонстрацию любого предмета в бело-красных цветах. И даже громкий разговор по-белорусски, пусть и на нейтральные темы, может привлечь к человеку нежелательное внимание.

Об "Орешнике" и ядерном оружии в Беларуси

"Про "Орешник" много разговоров, мало дела. Размещение "Орешника" в Беларуси не несет никакой военной целесообразности", – комментирует Мотолько заявления Лукашенко о том, что эти системы он якобы "попросил разместить" на территории Беларуси. "Это примерно фантазия такого уровня, что у Путина, что у Лукашенко. Единственное, мы предполагаем, что "Орешник" размещен на шасси белорусского МЗКТ (Минского завода колесных тягачей, - ред.), который под санкциями всех стран мира, мне уже кажется. Здесь Лукашенко тоже взаимодействует с Кремлем по военно-промышленному производству", – рассказывает Мотолько.

Скептично основатель "Гаюна" относится и к данным о размещении в Беларуси российского ядерного оружия, несмотря на постоянную браваду Лукашенко на данной теме.

Российский ракетно-ядерный комплекс РС-24 "Ярс" (фото: Getty Images)

"У нас нету ни единого подтверждения, что ядерное оружие находится на территории Беларуси. Мы можем предположить, что оно могло ввозиться и вывозиться на севере Витебской области, буквально на краю границы с Россией, но это тоже не подтвержденная версия. На данный момент у нас нет ни точного подготовленного места хранения для них, которое мы могли бы подтвердить, ни спецсвязи, которую можно идентифицировать, ни российских военных, спецохраны, которая должна там находиться. На данный момент мы не подтверждаем и считаем, что это качественное ИПСО у русских по переговорам с США по размещению ядерного оружия в Европе", – говорит Мотолько.