Необычно теплый сентябрь в Европе поможет пополнить запасы газа, - Bloomberg

Брюссель, Среда 03 сентября 2025 14:02
Необычно теплый сентябрь в Европе поможет пополнить запасы газа, - Bloomberg Фото: Погода в Европе в сентябре будет очень теплой (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европа встретит сентябрь с температурой выше нормы. Это поможет восполнить запасы газа и смягчить начало отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Лето продолжается

После череды летних волн жары Европа готовится к более теплому, чем обычно, сентябрю. По оценкам синоптиков, такая тенденция может сохраниться и в начале отопительного сезона в октябре.

"Вы выходите из особенно теплого лета, и будет трудно ожидать чего-то иного, кроме температуры хотя бы немного выше нормы", - отметил главный метеоролог компании MetSwift из Лидса Джеймс Пикок.

Прогнозы синоптиков

По данным Meteo France, температурный фон выше нормы может сохраниться до конца сентября и затронуть начало зимы в Центральной Европе. Это поможет региону восполнить запасы газа и снизить риски нехватки тепла в холодный сезон.

При этом вероятность сильной сентябрьской жары снижается для Великобритании и северо-западной Европы. Однако компания MetDesk прогнозирует теплую погоду в Испании, Скандинавии и Восточной Европе до середины месяца.

Влияние климатических факторов

Несмотря на вероятность формирования Ла-Нинья в Тихом океане, сентябрь в Европе обещает быть теплым. По данным Всемирной метеорологической организации, это явление может возникнуть уже в сентябре, но существенно охладить глобальные температуры оно не сможет.

Пикок из MetSwift отметил, что теплый воздух удерживает больше влаги и усиливает шторма. "Модели прогнозов показывают очень влажную картину на ближайшее время", - подчеркнул он.

Осадки и водный баланс

Met Office также ожидает частые дожди в сентябре, но их будет недостаточно, чтобы восполнить дефицит воды после засушливого и рекордно жаркого лета. "Нам действительно нужно больше осадков осенью и зимой, чтобы пополнить реки и водохранилища", - заявил метеоролог Met Office Алекс Буркил.

По данным Федерального морского и гидрографического агентства Германии, смена сезонов принесет больше циклонов и облаков, но остаточное тепло атмосферы и морей сохранится. При этом Северное море этим летом показало рекордно высокие температуры.

Энергетический аспект

Низкое давление будет способствовать усилению ветровой генерации в Великобритании, Франции и Скандинавии до середины сентября, отметил метеоролог MetDesk Бен Дэвис.

В Германии скорость ветра улучшится к середине сентября, однако в целом за месяц может оказаться ниже среднего уровня, добавила синоптик MetDesk Эмма Патмор.

Погода в Украине

Лето в Украине не было жарким. Среднемесячная температура воздуха в Киеве за календарное лето 2025 года составила 20,6 градуса тепла. Это на 0,2 градуса выше климатической нормы.

А среднемесячная температура воздуха августа 2025 года в Киеве составила 20,2 градуса тепла, что ниже климатической нормы на 0,2 градуса.

