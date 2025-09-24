Похолодание и заморозки: Укргидрометцентр дал прогноз на октябрь

В октябре 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается на уровне 7 - 13 градусов тепла, что на 1 градус выше нормы.

Месячное количество осадков в октябре прогнозируется на уровне 31 - 77 мм. В Карпатах и горах Крыма ожидается 51 - 101 мм, что составляет 80 - 120% нормы.

Осенние изменения

Синоптики отмечают, что заморозки в первой половине октября для Украины является привычным явлением.

Переход средней суточной температуры через отметку +8 градусов в сторону понижения будет происходить в третьей декаде октября. В большинстве северных областей этот процесс начнется уже во второй декаде, тогда как в южных районах и на Закарпатье - в первой декаде ноября.

Средняя температура

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что абсолютный минимум температуры составляет 5 - 16 градусов мороза. В северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17 - 23 градуса мороза, а в Крыму местами 0 - 3 градуса мороза.

Абсолютный максимум составляет 26 - 34 градуса тепла, в Запорожской области и Крыму до 35 градусов, а на высокогорье Карпат 20 - 21 градус.

Осадки

Среднее месячное количество осадков в октябре составляет 29 - 54 мм. В Карпатах и горах Крыма показатель составляет 64 - 84 мм, на Закарпатье 86 - 106 мм, а на высокогорье Карпат до 129 мм.