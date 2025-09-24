ua en ru
Ср, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Похолодание и заморозки: Укргидрометцентр дал прогноз на октябрь

Украина, Среда 24 сентября 2025 13:27
UA EN RU
Похолодание и заморозки: Укргидрометцентр дал прогноз на октябрь Фото: в октябре ожидаются похолодания и заморозки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В октябре 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается на уровне 7 - 13 градусов тепла, что на 1 градус выше нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

Месячное количество осадков в октябре прогнозируется на уровне 31 - 77 мм. В Карпатах и горах Крыма ожидается 51 - 101 мм, что составляет 80 - 120% нормы.

Осенние изменения

Синоптики отмечают, что заморозки в первой половине октября для Украины является привычным явлением.

Переход средней суточной температуры через отметку +8 градусов в сторону понижения будет происходить в третьей декаде октября. В большинстве северных областей этот процесс начнется уже во второй декаде, тогда как в южных районах и на Закарпатье - в первой декаде ноября.

Средняя температура

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что абсолютный минимум температуры составляет 5 - 16 градусов мороза. В северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17 - 23 градуса мороза, а в Крыму местами 0 - 3 градуса мороза.

Абсолютный максимум составляет 26 - 34 градуса тепла, в Запорожской области и Крыму до 35 градусов, а на высокогорье Карпат 20 - 21 градус.

Осадки

Среднее месячное количество осадков в октябре составляет 29 - 54 мм. В Карпатах и горах Крыма показатель составляет 64 - 84 мм, на Закарпатье 86 - 106 мм, а на высокогорье Карпат до 129 мм.

Погода в Украине

Лето в Украине не было жарким. Среднемесячная температура воздуха в Киеве за календарное лето 2025 года составляла 20,6 градуса тепла. Это на 0,2 градуса выше климатической нормы.

В то же время начало осени в Европе и Украине было теплым. Это позволило пополнить запасы газа перед отопительным сезоном.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода в Киеве
Новости
РФ запустила более 150 дронов: как этой ночью отработала ПВО в Украине
РФ запустила более 150 дронов: как этой ночью отработала ПВО в Украине
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"