Погода в первые выходные октября: где в Украине ждать тепла, а где - холода и дождей
В первые выходные октября распределение градусов в стране будет неоднородным: холоднее всего - на западе, а теплее всего - на востоке и юго-востоке. Местами ожидается дождь.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диленко в Facebook.
Какой будет погода в первые выходные октября
Температура воздуха в Украине 4-5 октября:
- в западных областях в пределах +9+12 градусов;
- в северных областях +12+14;
- в центральных областях +12+18;
- в южной части +15+19, в Крыму до +20;
- в восточных областях +15+18 градусов.
Где пройдут дожди
"Дожди в субботу, 4 октября, пройдут в Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской, в Черновицкой областях. Вечером распространятся на центральную часть и на север Украины. На остальной территории - без осадков", - сообщила синоптик.
В воскресенье, 5 октября, дожди ожидаются в южной части, кроме Одесской области, а также в восточных областях и местами в западной части. На остальной территории - без осадков.
Какой прогноз для Киева
В Киеве в течение выходных преимущественно без осадков, разве что вечером в субботу возможен небольшой дождь. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +14, +15 градусов.
Погода на выходных 4-5 октября в Украине будет неоднородной (фото: Наталья Диденко/Facebook)
