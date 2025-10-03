ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Погода в первые выходные октября: где в Украине ждать тепла, а где - холода и дождей

Пятница 03 октября 2025 12:30
UA EN RU
Погода в первые выходные октября: где в Украине ждать тепла, а где - холода и дождей Какой будет погода 4-5 октября в Украине (фото: KIRILL CHUBOTIN Ukrinform/GettyImages)
Автор: Василина Копытко

В первые выходные октября распределение градусов в стране будет неоднородным: холоднее всего - на западе, а теплее всего - на востоке и юго-востоке. Местами ожидается дождь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диленко в Facebook.

Какой будет погода в первые выходные октября

Температура воздуха в Украине 4-5 октября:

  • в западных областях в пределах +9+12 градусов;
  • в северных областях +12+14;
  • в центральных областях +12+18;
  • в южной части +15+19, в Крыму до +20;
  • в восточных областях +15+18 градусов.

Где пройдут дожди

"Дожди в субботу, 4 октября, пройдут в Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской, в Черновицкой областях. Вечером распространятся на центральную часть и на север Украины. На остальной территории - без осадков", - сообщила синоптик.

В воскресенье, 5 октября, дожди ожидаются в южной части, кроме Одесской области, а также в восточных областях и местами в западной части. На остальной территории - без осадков.

Какой прогноз для Киева

В Киеве в течение выходных преимущественно без осадков, разве что вечером в субботу возможен небольшой дождь. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +14, +15 градусов.

На зображенні може бути: карта та текст «22° 23° 24 52° 51° •лУць 50° .Черн ЛЬЕ. 49° •КИТВ #ЖИТОНИР ·СУМИ ·терноп, л Хмел YoKr ОРОД НиЦь •В.нниця 1вано-Франкивоек вано-Франкива BOLK 48° черкаои чернтець B41 Черн •полтава 47° ФюМ Кропивницьн киЙ староб Дн днипрО Любаштека ЛУг ганорк 46° -КрИВИЙ Pir 3ano мокя पठप Херсон сон •MaF Мар.уполь •мел мелитополь ТоПЬ "керч 5 •СТМФСрОПОЛЬ +5 +9 12 +15 +19 +22 26 29град. PaA. +29 ПРОГНОЗ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВ ТРЯ НА 10.2025 @0 +03 00 UTC >METEOPOST.COM»Погода на выходных 4-5 октября в Украине будет неоднородной (фото: Наталья Диденко/Facebook)

Ранее мы делились интервью с Натальей Диденко о том, какой будет осень, можно ли верить в народные приметы о погоде и существует ли метеозависимость.

Читайте также о том, что 1 октября в Карпатах выпал снег, а именно - на горе Поп Иван. Заметы местами достигали полметра.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Жовтень Погода в Киеве
Новости
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным