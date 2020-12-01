Сніг у 9 областях та заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Сьогодні, 1 грудня, на півдні, півночі та в центрі України очікується сніг. Температура повітря вдень буде в межах -1 +7, а вночі у більшості регіонах спостерігатимуться заморозки.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях буде йти сніг. У всіх інших регіонах буде спостерігатися мінлива хмарність без опадів.

У західних областях температура повітря вдень буде коливатися від 0 до 2, а вночі вона опуститься до -9 -3.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від -1 до +3, а вночі від -4 до +2.

У східних та південних регіонах температура повітря становитиме від 0 до +7, а вночі стовпчики термометрів покажуть -3 +4 градуси.

Прогноз в Києві

На переважній території Київської області, а також у столиці сьогодні буде йти сніг. Температура повітря вдень буде в межах -2 +2, а вночі -4 0.

Нагадаємо, у грудні середня місячна температура очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Також РБК-Україна писало, що грудень в Україні розпочнеться з дощів та мокрого снігу у частині областей України.