Засилье российской древности: "Укрзализныця" изменит название двух региональных филиалов

Компания "Укрзализныця" произведет кардинальные изменения в своем ведомстве. Одним из пунктов будет смена названий двух региональных филиалов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци"
Речь идет о филиалах "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога". Однако как именно они теперь будут называться - пока не известно. Переименование филиалов планируется завершить к концу 2023 года.
"Почему железная дорога с центром в столице называется "Юго-Западная", а железная дорога, которая имеет центр в Харькове, на севере Украины, - "Южная"? Это засилье имперской, русской древности, не имеющей ничего общего с украинским сегодняшним днем. Именно" поэтому в рамках нашей программы "Железная украинизация" мы изменим на этот раз и навсегда", - объяснил председатель правления общества Александр Камышин.
Ранее РБК-Украина сообщало, что "Укрзализныця" получила помощь от британской железнодорожной компании Network Rail Infrastructure Limited при содействии Министерства транспорта Великобритании.
Известно, что "Укрзализныця" завершила последние формальности по переносу сроков погашения еврооблигаций на общую сумму 895 млн долларов.
Кроме того, мы писали, что "Укрзализныця" изменила правила продажи билетов на международные рейсы для того, чтобы исключить их перепродажу.
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