Засилье российской древности: "Укрзализныця" изменит название двух региональных филиалов

Речь идет о филиалах "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога". Однако как именно они теперь будут называться - пока не известно. Переименование филиалов планируется завершить к концу 2023 года.

"Почему железная дорога с центром в столице называется "Юго-Западная", а железная дорога, которая имеет центр в Харькове, на севере Украины, - "Южная"? Это засилье имперской, русской древности, не имеющей ничего общего с украинским сегодняшним днем. Именно" поэтому в рамках нашей программы "Железная украинизация" мы изменим на этот раз и навсегда", - объяснил председатель правления общества Александр Камышин.