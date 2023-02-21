Засилля російської давнини: "Укрзалізниця" змінить назву двох регіональних філій

Компанія "Укрзалізниця" проведе кардинальні зміни у своєму відомстві. Одним із пунктів буде зміна назв двох регіональних філій.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці"
Мова йде про філії "Південна залізниця" та "Південно-Західна залізниця". Однак як саме вони тепер будуть називатись - поки що не відомо. Перейменування філій планують завершити до кінця 2023 року.
"Чому залізниця із центром у столиці має назву "Південно-Західна", а залізниця, що має центр у Харкові, на півночі України, - "Південна"? Це засилля імперської, російської давнини, яке не має нічого спільного з українським сьогоденням. Саме тому в рамках нашої програми "Залізна українізація" ми змінимо це раз і назавжди", - пояснив голова правління товариства Олександр Камишін.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" отримала допомогу від британської залізничної компанії Network Rail Infrastructure Limited за сприяння Міністерства транспорту Великої Британії.
Відомо,що "Укрзалізниця" завершила останні формальності щодо перенесення термінів погашення єврооблігацій на загальну суму 895 млн доларів.
Крім того, ми писали, що "Укрзалізниця" змінила правила продажу квитків на міжнародні рейси для того, щоб унеможливити їх перепродаж.
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