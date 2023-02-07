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"Укрзализныця" получила от Британии оборудование для быстрого восстановления инфраструктуры

Новина українською →
Украина, Вторник 07 февраля 2023 20:56
"Укрзализныця" получила от Британии оборудование для быстрого восстановления инфраструктуры Фото: "Укрзализныця" получила немалую помощь от британских коллег (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Зарембо

"Укрзализныця" получила помощь от британской железнодорожной компании Network Rail Infrastructure Limited при содействии Министерства транспорта Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Речь идет о необходимом сейчас оборудовании для быстрого восстановления мостов и железнодорожной инфраструктуры: 45 контейнеров с мостовой системой Acrow 700XS Rail, опорами, обшивкой тоннелей, инструментами.

"Украинские железнодорожники уже прошли обучающий тренинг по работе с системой Acrow 700XS Rail Bridge в январе", - отмечается в сообщении.

В общей сложности железнодорожники получат от британских коллег помощи почти на 10 млн фунтов стерлингов.

Недавно РБК-Украина сообщало, что "Укрзализныця" завершила последние формальности по переносу сроков погашения еврооблигаций на общую сумму 895 млн долларов.

Кроме того, мы писали, что "Укрзализныця" изменила правила продажи билетов на международные рейсы для того, чтобы исключить их перепродажу.

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