"Укрзализныця" получила от Британии оборудование для быстрого восстановления инфраструктуры

"Укрзализныця" получила помощь от британской железнодорожной компании Network Rail Infrastructure Limited при содействии Министерства транспорта Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал "Укрзализныци".

В общей сложности железнодорожники получат от британских коллег помощи почти на 10 млн фунтов стерлингов.

"Украинские железнодорожники уже прошли обучающий тренинг по работе с системой Acrow 700XS Rail Bridge в январе", - отмечается в сообщении.

Речь идет о необходимом сейчас оборудовании для быстрого восстановления мостов и железнодорожной инфраструктуры: 45 контейнеров с мостовой системой Acrow 700XS Rail, опорами, обшивкой тоннелей, инструментами.

Недавно РБК-Украина сообщало, что "Укрзализныця" завершила последние формальности по переносу сроков погашения еврооблигаций на общую сумму 895 млн долларов.

Кроме того, мы писали, что "Укрзализныця" изменила правила продажи билетов на международные рейсы для того, чтобы исключить их перепродажу.

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