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"Укрзализныця" отсрочила погашение евробондов на 900 млн долларов на два года

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Украина, Суббота 28 января 2023 11:34
"Укрзализныця" отсрочила погашение евробондов на 900 млн долларов на два года Фото: "Укрзализныця" отсрочила погашение евробондов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

"Укрзализныця" завершила последние формальности по переносу сроков погашения еврооблигаций на общую сумму 895 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры .

В результате платежи по погашению долга по еврооблигациям были перенесены с 2024 года на 2026 год, с 2026 года - на 2028 год, отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, это первая с начала полномасштабного вторжения России в Украину успешная операция с внешним долгом корпоративных заемщиков, не обеспеченным государственными гарантиями.

До этого правительство подало ходатайство в Национальный банк о предоставлении разрешений на проведение АО "Украинская железная дорога" валютных операций. Речь шла о выплате держателям облигаций за согласие на реструктуризацию и комиссии организаторам сделки на общую сумму 5,7 млн долларов.

Напомним, в июле Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов.

В сентябре страны-кредиторы Украины, включая США, дали Киеву отсрочку по обслуживанию суверенного долга до конца 2023 года.

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