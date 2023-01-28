"Укрзализныця" отсрочила погашение евробондов на 900 млн долларов на два года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры .

В результате платежи по погашению долга по еврооблигациям были перенесены с 2024 года на 2026 год, с 2026 года - на 2028 год, отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, это первая с начала полномасштабного вторжения России в Украину успешная операция с внешним долгом корпоративных заемщиков, не обеспеченным государственными гарантиями.

До этого правительство подало ходатайство в Национальный банк о предоставлении разрешений на проведение АО "Украинская железная дорога" валютных операций. Речь шла о выплате держателям облигаций за согласие на реструктуризацию и комиссии организаторам сделки на общую сумму 5,7 млн долларов.