Вслед за Байденом. Блинкен тоже отменил свой визит в Германию на заседание "Рамштайн"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отменил планы визита в Германию, где он должен был 12 октября присоединиться к заседанию Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Перед этим поездку перенес и американский президент Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепа США Мэтью Миллера на брифинге в Вашингтоне.

Американский чиновник отметил, что накануне Белый дом объявил, что глава государства откладывает свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, и остается в Штатах, чтобы наблюдать за подготовкой и реагированием на ураган "Милтон" и последствия урагана "Хелен".

"Министр Блинкен планировал присоединиться к президенту в Германии и Анголе, но, учитывая эту отсрочку, теперь ожидает возвращения домой в Вашингтон из Лаоса", - сказал представитель Госдепа.

Также он рассказал, что Блинкен сегодня отправляется во Вьентьян, чтобы представлять Штаты на саммите Восточной Азии и саммите АСЕАН ООН - США.

"Госсекретарь далее обсудит геополитические вопросы, в частности, текущий кризис в Бирме, важность соблюдения международного права в Южно-Китайском море, мир и стабильность в Тайваньском проливе, и агрессию России против Украины", - рассказал Миллер.

Что предшествовало

Напомним, 8 октября в Белом доме заявили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден отсрочил визит на заседание в формате "Рамштайн" в Германии из-за сильного урагана "Милтон", приближающегося к США.

Планировалось, что Байден должен был возглавить данное заседание Контактной группы по обороне Украины, которое должно состояться 12 октября.

Немецкий канцлер Олаф Шольц отреагировал на решение Байдена перенести визит в ФРГ, и отметил, что встреча с президентом США "была бы очень важна" и подготовка проходила "со всех сторон".

После этого в Пентагоне сказали, что запланированное на 12 октября заседание на немецкой авиабазе "Рамштайн" могут перенести, и объединить его с заседанием министров обороны НАТО 17-18 октября.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о тщательной подготовке к "Рамштайну", где он должен представить план победы.

Добавим, как рассказал РБК-Украина заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев, во время заседания группы "Рамштайн" Запад мог бы снять ограничения на удары вглубь РФ.