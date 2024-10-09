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Заседание в формате "Рамштайн" могут отсрочить, - Пентагон

Среда 09 октября 2024 02:00
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Заседание в формате "Рамштайн" могут отсрочить, - Пентагон Фото: пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате, которое должно было состояться 12 октября на немецкой авиабазе "Рамштайн", могут перенести.

Об этом заявила спикер Минобороны США Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Она напомнила, что президент Джо Байден отложил поездку на заседание в формате «Рамштайн» из-за урагана "Милтон".

Сингх также не исключила, что, учитывая обстоятельства, заседание в формате "Рамштайн" могут перенести и объединить его с заседанием министров обороны НАТО 17-18 октября. Окончательное решение пока отсутствует.

"Мы только сейчас это выясняем. Поэтому, когда появятся обновления, я обязательно их сообщу. Как вы знаете, президент только сегодня утром отменил свое путешествие. Поэтому мы работаем с этими деталями. Сообщим, когда будем знать больше", - сказала представитель Пентагона.

Заседание в формате "Рамштайн"

12 октября на авиабазе "Рамштайн" в Германии была запланирована 25-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины. Ее должен был возглавить президент США Джо Байден.

Во время заседания президент Владимир Зеленский должен был представить участникам заседания план победы в войне с Россией.

Однако во вторник, 8 октября, Байден отложил визит на заседание группы из-за сильного урагана "Милтон", который приближается к США.

Пока неизвестно, когда именно глава государства посетит Германию.

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