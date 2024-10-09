Заседание в формате "Рамштайн" могут отсрочить, - Пентагон

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате, которое должно было состояться 12 октября на немецкой авиабазе "Рамштайн", могут перенести.

Об этом заявила спикер Минобороны США Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Она напомнила, что президент Джо Байден отложил поездку на заседание в формате «Рамштайн» из-за урагана "Милтон".

Сингх также не исключила, что, учитывая обстоятельства, заседание в формате "Рамштайн" могут перенести и объединить его с заседанием министров обороны НАТО 17-18 октября. Окончательное решение пока отсутствует.

"Мы только сейчас это выясняем. Поэтому, когда появятся обновления, я обязательно их сообщу. Как вы знаете, президент только сегодня утром отменил свое путешествие. Поэтому мы работаем с этими деталями. Сообщим, когда будем знать больше", - сказала представитель Пентагона.