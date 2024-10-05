Во время "Рамштайна" Украина представит план победы всем партнерам, - Зеленский

12 октября пройдет 25-я встреча в формате "Рамштайн". В ходе нее Украина представит план победы всем партнерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"12 октября состоится новая встреча "Рамштайна" на уровне лидеров. И для представления плана победы всем партнерам, которые действительно помогают", - написал он.

По словам президента, Украина имеет четкую стратегию, как приблизить справедливое окончание войны - мир благодаря силе.

"План победы предусматривает необходимое усиление Украины. Уже начали обсуждение с США как лидером поддержки, привлекаем всех партнеров", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что "Рамштайн" - это объединение более 50 стран - формат поддержки украинских воинов, защиты Украины.

"Рамштайн" координирует оказание помощи Украине - снаряды, ПВО, F-16 и многое другое, это коалиция возможностей, работающих ради Украины по основным видам оружия. Первая встреча "Рамштайн" состоялась 26 апреля 2022 года. 12 октября будет уже 25-я встреча. Решительность партнеров должна проявить себя - нужна достаточная дальнобойность, укрепление позиций на фронте. И именно такое давление на Россию, которое станет принуждением к миру", - резюмировал президент.