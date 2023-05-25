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США готовят новый пакет военной помощи Украине на 300 млн долларов, - Reuters

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Четверг 25 мая 2023 21:53
США готовят новый пакет военной помощи Украине на 300 млн долларов, - Reuters Фото: президент США Джо Байден (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи для Украины на сумму до 300 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Объявить пакет военной помощи могут уже в пятницу", - говорится в сообщении.

Другие источники сообщают, что сообщить о выделении нового пакета помощи могут после выходных, посвященных Дню поминовения в США.

Ожидается, что в пакете будет больше управляемых реактивных снарядов залпового огня (GMLRS) для пусковых установок HIMARS, а также боеприпасы для защиты Украины от России.

Необходимое вооружение скорее всего передадут из запасов армии США.

Военная помощь США

Недавно президент США Джо Байден объявил, что Украина получит новый пакет военной помощи. Он включает в себя дополнительные боеприпасы, артиллерию и бронированную технику.

Сегодня глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что союзники в рамках "Рамштайна" уже передали Украине военной помощи на общую сумму 65 млрд долларов.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что его страна передала Украине почти 100% необходимой для контрнаступления техники.

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