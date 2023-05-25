РФ стягивает дополнительные силы к Бахмуту и заменила ЧВК "Вагнера". Какая ситуация на фронте
Бои за Бахмут продолжаются, враг стягивает дополнительные резервы на Бахмутское направление, заменив "вагнеровцев" на армейские регулярные отряды. Восток продолжает оставаться эпицентром боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замминистра обороны Анны Маляр.
Какая ситуация в Бахмуте и на Бахмутском направлении
На Бахмутском направлении российские войска пытаются остановить продвижение украинских сил по флангам, что приближает ВСУ к тактическому окружению города. Для этого враг применяет обстрелы из артиллерии.
Кроме того, российское военное командование подтягивает дополнительные подразделения на фланги для усиления своей группировки в этом районе. Также в пригороде Бахмута враг заменил подразделения ЧВК "Вагнера" на армейские регулярные отряды.
В самом же Бахмуте сейчас остаются "вагнеровцы".
"Наши войска контролируют окрестности города в юго-западной части в районе "Самолет", - констатировала Маляр.
Ситуация на других направлениях
Оккупанты наступают еще на нескольких направлениях - Авдиевском, Марьинском, Лиманском, Купянском. В частности, ВСУ отразили атаки врага на Авдеевском и Марьинском участках - атаки врага отражены, наступательные действия врага безуспешны. На Лиманском направлении враг прошлых суток взял паузу и наступательные действия не проводил.
По данным Маляр, на Купянском направлении продолжаются сейчас бои.
"Враг атакует, пытается захватить плацдарм для дальнейшего продвижения, несет потери", – рассказала замминистра обороны.
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"Качественная работа", - констатировал генерал.
Ситуация с ЧВК "Вагнера"
Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин сегодня в очередной раз заявил, что его наемники начали выход из Бахмута. Они якобы полностью покинут город до 1 июня. В Институте изучения войны отмечали 21 мая, что боевики ЧВК "Вагнера", вероятно, не смогут отойти из Бахмута без потерь, так как находятся в непосредственном контакте с украинскими войсками.
Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что ВСУ нанесли ЧВК "Вагнера" в Бахмуте непоправимые потери, а генерал Сырский сказал, что наемники Пригожина залезли в Бахмут, "как крысы в мышеловку".
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