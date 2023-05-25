Генштаб о потерях России в войне за сутки: 500 оккупантов и 20 артсистем

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 25 мая, составили 500 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения по данным на 24 мая, составляет 205260 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 20 артсистем и 36 БПЛА.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.05.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 205260 (+500) человек ликвидировано,

танков ‒ 3795 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 7432 (+8) ед,

артиллерийских систем - 3359 (+20) ед,

РСЗО - 570 ед,

средства ПВО - 327 ед,

самолетов - 309 ед,

вертолетов - 296 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2907 (+36),

крылатые ракеты - 1015 ед,

корабли /катера - 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6148 (+2) ед,

специальная техника - 444 (+4)

Потери России в Украине

За последние три дня - на утро 23, 24 и 25 мая, украинские военніе уже уничтожили более 80 артсистем. Также за єти три дня ВСУ "заминусовали" почти полторы тысячи оккупантов. Интересно, что вчера в российских соцсетях появилась информация про атаку на уникальный разведывательный корабль ЧФ РФ "Иван Хурс". Якобы ее российские моряки успешно отбили.

Атака Украины 25 мая

Вечером в среду, 24 мая, в части регионов Украины, в том числе Киеве и области, была объявлена воздушная тревога. Позже выяснилось, что по Киеву враг намеревался ударить дронами-камикадзе, но все цели силы ПВО уничтожили. Уже утром, 25 мая, стало известно, что ВСУ сбили 36 из 36 БПЛА Shahed, которыми РФ атаковала Украину.