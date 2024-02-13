Смертельное ДТП с нацгвардейцем. Суд продлил меру пресечения Тандыру

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора и "Суспільне".

Напомним, 26 мая прошлого года Тандыр у блокпоста в Киеве сбил 23-летнего бойца Нацгвардии Вадима Бондаренко. Тот не выжил. Следствием было установлено, что Тандыр находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сегодня суд постановил, что Тандыр будет находиться под стражей без права на залог до 12 апреля.

При этом сам обвиняемый подал ходатайство об отводе прокурора. По его словам, он якобы еще 19 декабря обратился к прокурору Михаилу Доманицкому. В своем заявлении Тандыр написал о желании мобилизоваться. Заметим, что согласно статье 616 Уголовного кодекса Украины - воа позволяет отменить меру пресечения для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период или изменение меры пресечения по другим основаниям.

"Я подлежаю мобилизации. У меня воинское звание. Я давал присягу. Известно, что я ВЛК прошел в прошлом году. Поэтому я не понимаю, какие обстоятельства уже два месяца проверяет прокурор. Вот у нас есть ответ из воинской части, куда я обращался и из общественной организации. Из ТЦК есть ответ. А что делает прокурор?", - заявил Тандыр.

Что известно о ДТП

Как установило следствие, ночью 26 мая 2023 председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр возле блокпоста в Киеве сбил 23-летнего бойца Нацгвардии Вадима Бондаренко. От полученных травм военный погиб на месте.

Следствие выяснило, что судья Тандыр находился за рулем в нетрезвом состоянии. Ему объявили подозрение, а позже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Позже адвокаты Тандыра подали апелляцию, но суд оставил подозреваемого за решеткой.

После этого Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от исполнения обязанностей судьи.

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