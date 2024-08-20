Зеленский заявил о подготовке усиления украинской ПВО

Противовоздушная оборона Украины для защиты от российских атак будет усилена. Сейчас над этим ведется работа с партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, он сегодня, 20 августа, обсуждал работу с партнерами над ПВО и новыми системами для Украины.

"Мы готовим усиление", - подчеркнул президент.

Также Зеленский рассказал, что ему докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский об обороне на Торецком и Покровском направлениях. Ситуация там тяжелая, но украинские воины делают все, чтобы уничтожать оккупантов.

При этом, по словам президента, генерал докладывал о ситуации на Курском направлении.

"Мы достигаем определенных целей. И приоритет, как и раньше, это пополнение обменного фонда для Украины", - добавил он.