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Зеленский заявил о подготовке усиления украинской ПВО

Кропивницкий, Вторник 20 августа 2024 16:53
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Зеленский заявил о подготовке усиления украинской ПВО Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Противовоздушная оборона Украины для защиты от российских атак будет усилена. Сейчас над этим ведется работа с партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, он сегодня, 20 августа, обсуждал работу с партнерами над ПВО и новыми системами для Украины.

"Мы готовим усиление", - подчеркнул президент.

Также Зеленский рассказал, что ему докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский об обороне на Торецком и Покровском направлениях. Ситуация там тяжелая, но украинские воины делают все, чтобы уничтожать оккупантов.

При этом, по словам президента, генерал докладывал о ситуации на Курском направлении.

"Мы достигаем определенных целей. И приоритет, как и раньше, это пополнение обменного фонда для Украины", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, российские оккупанты с начала марта усилили обстрелы украинской энергетической инфраструктуры. Для этого враг, в частности, использовал баллистику.

Из-за атак украинские чиновники неоднократно призывали союзников передать дополнительные системы Patriot, которые могут справиться с такими воздушными целями.

Поэтому Германия, США, Румыния, а также Нидерланды решили передать по одной батарее. Но, как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, стране нужно по меньшей мере семь таких систем.

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