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Зеленский о ПВО для Украины: не прекращаем работу с партнерами

Украина, Воскресенье 11 августа 2024 21:22
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Зеленский о ПВО для Украины: не прекращаем работу с партнерами Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина не прекращает работу с партнерами для того, чтобы увеличить количество систем противовоздушной обороны. Приоритет остается неизменным - боевая авиация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинского президента Владимира Зеленского.

"Мы не прекращаем работы с партнерами для того, чтобы у нас было больше систем ПВО и больше качественной подготовки и обеспечения всех подразделений защитников неба", - заявил президент.

Он отметил, что один из ключевых элементов воздушного щита любого государства - это боевая авиация.

"На всех уровнях мы должны и в дальнейшем продолжать говорить партнерам, что нужно для закрытия украинского неба - закрытие от "шахедов" и от ракет. В том числе от северокорейских ракет", - подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что террор должен проигрывать всегда - это базовый принцип защиты жизни.

"И об этом так же мы будем и в дальнейшем говорить с партнерами - как ПВО защищает жизнь, так и снятие ограничений на дальнобойные удары сохранит тысячи человеческих жизней", - подытожил он.

Заметим, сегодня Зеленский сообщил, что за последнюю неделю военные РФ запустили по Украине более 30 ракет и 800 КАБ.

Напомним, что только этой ночью российские войска атаковали Украину 57 дронами-камикадзе и несколькими ракетами производства КНДР. РБК-Украина писала, что силы ПВО уничтожили почти все беспилотники.

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