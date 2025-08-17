ua en ru
РФ пытается дронами блокировать контрнаступление ВСУ возле Доброполья: в ISW оценили ситуацию

Украина, Воскресенье 17 августа 2025 06:02
РФ пытается дронами блокировать контрнаступление ВСУ возле Доброполья: в ISW оценили ситуацию Иллюстративное фото: РФ пытается дронами блокировать контрнаступление ВСУ возле Доброполья (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Украинские войска успешно держат оборону возле Доброполья Донецкой области. Однако армия РФ пытается прорвать ее с помощью дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Командование украинского корпуса, который действовал на Покровском направлении, 15 августа сообщило, что ВСУ очистили населенные пункты Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровку, Веселое и Золотой Колодец, которые находятся на северо-востоке от Доброполья.

Также источник, связанный с украинской военной разведкой, сообщил 15 августа, что ВСУ частично стабилизировали ситуацию на линии Веселое-Золотой Колодец-Кучеров Яр на северо-востоке от Доброполья.

В то же время российские военные блогеры пишут, что войска РФ достигли тактических успехов у трассы Доброполье-Краматорск и наступали во Владимировке и Шахматном.

В ISW эту информацию не подтверждают.

Также в отчете ISW сообщается, что российское военное командование пытается перебросить силы и средства для прорыва в районе Доброполья, но пока безуспешно.

Тем временем украинская сторона продолжает проводить эвакуацию населенных пунктов вблизи зоны российского проникновения, что, вероятно, подтверждает растущую угрозу российских беспилотников в районе Доброполья. Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин объявил 14 августа об обязательной эвакуации семей с детьми из Дружковки (северо-восточнее Доброполья) и сел Андреевской громады. Он отметил, что в этих населенных пунктах проживают около 1800 детей.

Ранее РБК-Украина сообщало о продвижении ВСУ на одном из важных участков фронта - Лиманском направлении. Российские источники также публиковали неподтвержденную информацию о собственном продвижении. ISW доказательств этому не имел.

Также успехи ВСУ на направлениях Доброполье и Покровск отметил президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал эти направления самыми сложными участками в Донецкой области. 15 августа президент написал, что российские попытки "показать силу" под Добропольем привели к большим потерям россиян.

Владимир Зеленский пообещал, что оборона на направлении Доброполья и других участков фронта в Донецкой области будет дополнительно усилена.

