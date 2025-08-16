Более 1000 солдат, танки и артиллерия: Генштаб обновил потери РФ за сутки
Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте 1010 солдат. А также различную военную технику, в частности танки и дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 16 августа 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 1069050 (+1010) чел;
- танков -11112 (+6) ед;
- боевых бронированных машин - 23135 (+2) ед;
- артиллерийских систем - 31540 (+42) ед;
- РСЗО - 1467 (+0) ед;
- средства ПВО - 1207 (+0) ед;
- самолетов - 422 (+0) ед;
- вертолетов - 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 51342 (+152);
- крылатые ракеты - 3558 (+0);
- корабли/катера - 28 (+0);
- подводные лодки - одна;
- автомобильная техника и автоцистерны - 58733 (+137);
- специальная техника - 3942 (+2).
Напомним, что Вооруженные силы Украины продвинулись вперед на одном из важных участков фронта. Речь идет о Лиманском направлении.
Кроме того, по информации от Генштаба, за минувшие сутки, с 14 на 15 августа, враг потерял на поле боя самолет, 940 человек личного состава и около 150 единиц беспилотников. Также ВСУ уничтожили и другую технику.