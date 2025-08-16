ua en ru
Более 1000 солдат, танки и артиллерия: Генштаб обновил потери РФ за сутки

Суббота 16 августа 2025 07:34
Более 1000 солдат, танки и артиллерия: Генштаб обновил потери РФ за сутки Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте 1010 солдат. А также различную военную технику, в частности танки и дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 16 августа 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 1069050 (+1010) чел;
  • танков -11112 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин - 23135 (+2) ед;
  • артиллерийских систем - 31540 (+42) ед;
  • РСЗО - 1467 (+0) ед;
  • средства ПВО - 1207 (+0) ед;
  • самолетов - 422 (+0) ед;
  • вертолетов - 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 51342 (+152);
  • крылатые ракеты - 3558 (+0);
  • корабли/катера - 28 (+0);
  • подводные лодки - одна;
  • автомобильная техника и автоцистерны - 58733 (+137);
  • специальная техника - 3942 (+2).

Более 1000 солдат, танки и артиллерия: Генштаб обновил потери РФ за сутки

Напомним, что Вооруженные силы Украины продвинулись вперед на одном из важных участков фронта. Речь идет о Лиманском направлении.

Кроме того, по информации от Генштаба, за минувшие сутки, с 14 на 15 августа, враг потерял на поле боя самолет, 940 человек личного состава и около 150 единиц беспилотников. Также ВСУ уничтожили и другую технику.

