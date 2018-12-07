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"Суд" у Криму заарештував адвоката Курбединова, який захищав українських моряків

Новини » Суспільство    07.12.2018 - 14:20
"Суд" у Криму заарештував адвоката Курбединова, який захищав українських моряків
Фото: Еміль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

Підконтрольний Креслю суд у Сімферополі заарештував Курбединова на 5 діб

Підконтрольний Росії "Київський районний суд Сімферополя" заарештував Еміля Курбединова - кримського адвоката, який захищав українських військовополонених моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Наголошується, що правозахисника арештували на 5 діб за статтею 20.3 КоАП Росії (пропаганда або публічне демонстрування атрибутики або символіки екстремістських організацій). Причиною затримання адвоката стала публікація в соцмережі Фейсбук за 2013 рік.

За словами колег Курбединова, скаргу на нього написав колишній житель Криму, який переїхав в Дамаск.

Сам Курбединов заявляє, що російські силовики затримали його "на абсурдних підставах". Також адвокат не визнає обвиненийв екстремізмі. Курбединов вважає, що причиною переслідувань є його правозахисна діяльність, допомогу політв'язням та захист українського військового Богдана Небилиці - одного з 24 захоплених Росією моряків, капітана бронекатера "Нікополь".

Нагадаємо, Еміля Курбединова затримали в окупованому РФ Криму співробітники російського Центру з протидії екстремізму. Затримання відбулося вранці 6 грудня 2018.

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