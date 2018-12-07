ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

МЗС України висловлює рішучий протест через арешт Курбедінова

Новини » Суспільство    07.12.2018 - 17:47
МЗС України висловлює рішучий протест через арешт Курбедінова
Фото: Еміль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

Курбедінов є одним із ключових адвокатів у справах громадян України, незаконно утримуваних Росією за сфабрикованими та політично мотивованими звинуваченнями

Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловило рішучий протест у зв’язку з незаконним рішенням російського окупаційного "суду" у Сімферополі арештувати адвоката Еміля Курбедінова, який захищав захоплених у Керченській протоці українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву МЗС.

У прес-службі заявили, що Курбедінов є одним із ключових адвокатів у справах громадян України, незаконно утримуваних Росією за сфабрикованими та політично мотивованими звинуваченнями, а віднедавна він також захищає одного з військовополонених українських моряків.

"Власне, саме останній факт міг спричинити його затримання, однак це далеко не перший випадок переслідування російськими окупантами адвокатів та правозахисників. Лише у листопаді Еміль та двоє його колег, Ліля Геменджі та Едем Семедляєв, отримали необгрунтоване "застереження" про "неприпустимість порушення законодавства про демонстрації", - йдеться у повідомленні.

У МЗС також переконані, що звинувачення у "демонстрації атрибутики або символіки екстремістських організацій", використане російським окупаційним "судом" для того, щоб відправити Курбедінова за грати, має безпідставний та сфабрикований характер.

Нагадаємо, 7 грудня підконтрольний РФ "Київський районний суд Сімферополя" заарештував Еміля Курбединова - кримського адвоката, який захищав українських військовополонених моряків.

Відзначимо, Еміля Курбединова затримали в окупованому РФ Криму співробітники російського Центру з протидії екстремізму. Затримання відбулося вранці 6 грудня 2018.

Омбудсмен РФ заявила про поліпшення стану поранених українських моряків Москалькова розповіла про зустріч з захопленими РФ українськими моряками
Новини України МЗСморякиадвокат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся