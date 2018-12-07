МЗС України висловлює рішучий протест через арешт Курбедінова

Фото: Еміль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

Курбедінов є одним із ключових адвокатів у справах громадян України, незаконно утримуваних Росією за сфабрикованими та політично мотивованими звинуваченнями

Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловило рішучий протест у зв’язку з незаконним рішенням російського окупаційного "суду" у Сімферополі арештувати адвоката Еміля Курбедінова, який захищав захоплених у Керченській протоці українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву МЗС.

У прес-службі заявили, що Курбедінов є одним із ключових адвокатів у справах громадян України, незаконно утримуваних Росією за сфабрикованими та політично мотивованими звинуваченнями, а віднедавна він також захищає одного з військовополонених українських моряків.

"Власне, саме останній факт міг спричинити його затримання, однак це далеко не перший випадок переслідування російськими окупантами адвокатів та правозахисників. Лише у листопаді Еміль та двоє його колег, Ліля Геменджі та Едем Семедляєв, отримали необгрунтоване "застереження" про "неприпустимість порушення законодавства про демонстрації", - йдеться у повідомленні.

У МЗС також переконані, що звинувачення у "демонстрації атрибутики або символіки екстремістських організацій", використане російським окупаційним "судом" для того, щоб відправити Курбедінова за грати, має безпідставний та сфабрикований характер.

Нагадаємо, 7 грудня підконтрольний РФ "Київський районний суд Сімферополя" заарештував Еміля Курбединова - кримського адвоката, який захищав українських військовополонених моряків.

Відзначимо, Еміля Курбединова затримали в окупованому РФ Криму співробітники російського Центру з протидії екстремізму. Затримання відбулося вранці 6 грудня 2018.