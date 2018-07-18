Підозрюваного у нападі на ромів у Києві хочуть взяти на поруки

Два нардепа висловили бажання взяти Мазура на поруки

Підозрюваного в нападі на табір ромів у Києві координатора націоналістичної організації С14 Сергія Мазура хочуть взяти на поруки. Про це на засіданні повідомила суддя Голосіївського суду Наталя Чередніченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами судді, надійшла заява від нардепа Юрія Тимошенка ("Народний фронт") про готовність взяти Мазура на поруки. Крім того, за словами адвоката підозрюваного, взяти його на поруки готовий і нардеп Ігор Луценко ("Батьківщина").

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Голосіївський райсуд Києва розпочав засідання по обранню запобіжного заходу для Мазура за напад на ромів на Лисій горі в кінці квітня, зал судових засідань заповнений журналістами і активістами.

Мазура судять за напад на ромський табір на Лисій горі, коли група націоналістів в масках розгромила і спалила поселення. Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав неприпустимим напад на жінок і дітей, погрози і розпилення сльозогінного газу.