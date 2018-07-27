Погром табору ромів: суд переніс розгляд апеляції

Матеріали справи не надійшли до суду

Апеляційний суд Києва сьогодні, 27 липня, переніс засідання стосовно координатора організації С14 Сергія Мазура у справі про погром табору ромів на Лисій горі. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Матеріали справи не надійшли до суду. Розгляд перенесено на 7 серпня 14.45", - сказав суддя.

Мазуру інкримінують ч.4 ст.296 - грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Зал судових засідань заповнений журналістами та активістами. Окрім того, на засіданні були присутні нардепи Ігор Луценко та Юрій Тимошенко. Під стінами суду чергують близько 20 правоохоронців.

Фото: суд у справі погрому табору ромів (РБК-Україна)

Нагадаємо,18 липня Голосіївський суд відправив Сергія Мазура під домашній арешт.

Суд задовольнив клопотання прокуратури і обрав Мазуру запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 2 місяці. На суді Мазур заявив, що комунальне підприємство "Київблагоустрій" нібито двічі зверталося до C14 з проханням прибрати територію, де був ромський табір.