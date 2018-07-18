Напад на ромів у Києві: підозрюваного відправили під домашній арешт

Сергія Мазура відправили під домашній арешт за напад на ромів на Лисій горі

Координатору націоналістичної організації C14 Сергію Мазуру призначили цілодобовий домашній арешт за напад на ромів у Києві. Про це оголосила суддя Голосіївського районного суду Наталя Чередниченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, суд задовольнив клопотання прокуратури і обрав Мазуру запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 2 місяці. На суді Мазур заявив, що комунальне підприємство "Київблагоустрій" нібито двічі зверталося до C14 з проханням прибрати територію, де був ромський табір.

"Поселенці нападали на людей, що робила поліція - я вже неодноразово заявляв. Думаю, на них має бути відкрито кримінальне провадження. До нас зверталися і з благоустрою двічі, щоб ми прибрали цю територію. Ми займалися також закриттям точок наркоторгівлі за погодженням", - зазначив підозрюваний.

На суді Чередниченко зачитала свідчення потерпілих у справі, хоча вони не з'явилися на засідання. Адвокат Мазура зазначив, що оскаржуватиме рішення суду.

"Ми вважаємо, що це тиск на організацію С14. Рішення суду вважаємо неправомірним. Будемо звичайно оскаржувати ы подавати апеляцію. У справі було допитано 5 ромів, але є підстави вважати, що показання сфальсифіковано", - зазначив адвокат.

Сам Мазур додав, що комунальники неофіційно просили "прибрати" територію, на якій проживали роми.

"Представники поліції трощили і громили намети ромів. Благоустрій нас неофіційно просив прибрати цю територію. Благоустрій після цього резонансу нічого не прибрав", - відзначив Мазур.

Фото: активісти під судом по справі Мазура

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підозрюваного в нападі на ромів у Києві Сергія Мазура хотіли взяти на поруки. За словами судді, надійшла заява від нардепа Юрія Тимошенка ("Народний фронт") про готовність взяти Мазура на поруки. Крім того, за словами адвоката підозрюваного, взяти його на поруки готовий і нардеп Ігор Луценко ("Батьківщина").