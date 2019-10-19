Захист Гладковського анонсував внесення застави

Фото: Олег Гладковський (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами адвоката, заставу внесуть 21 жовтня

Сторона захисту буде рекомендувати колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олегу Гладковському внести заставу. Про це повідомив адвокат Гладковського Руслан Волинець, передає кореспондент РБК-Україна

При цьому захисник підкреслив, що не згоден з рішенням Вищого антикорупційного суду щодо арешту Гладковського.

"Незважаючи на те, що ми з цією ухвалою незгодні, ми вважаємо її неправомірною, але вона є, і ми повинні її виконувати. Відповідно, мої рекомендації пану Гладковському - внести заставу, нехай поширюються обов'язки, браслет і т.д. Але ми беремо на себе обов'язки виконувати зміст тієї ухвали до тих пір, поки вона, сподіваюсь, буде скасована Апеляційним Вищим антикорупційним судом", - заявив адвокат.

За його словами, застава буде внесена 21 жовтня.

"Для внесення застави є певна процедура. Скоріше всього, що до понеділка він буде утримуватись (під вартою, - ред.). У понеділок зранку, якщо буде застава, сподіваюсь, зранку будуть її вносити", - додав Волинець.

Нагадаємо, сьогодні ВАКС обрав Гладковському запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці з правом внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

Гладковського затримали 17 жовтня за спробу покинути Україну. За даними НАБУ, йому відмовили в вильоті з аеропорту "Бориспіль", після чого екс-чиновник був затриманий у ресторані.

Слідство зазначає, що на посаді в РНБО чиновник використовував вплив, щоб забезпечити оборонне державне замовлення своїй компанії "Богдан Моторс". Крім того, НАБУ встановило, що Гладковський не задекларував доходи дружини, отримані від здачі в оренду елітної нерухомості, на суму понад 150 тис. доларів.

Підкреслимо, в лютому 2019-го з'явилося журналістське розслідування про розкрадання коштів в українському оборонпромі. За даними ЗМІ, Гладковський і уже колишній глава "Укроборонпрому" Павло Букін були організаторами схеми на міжнародному контракті для ремонту казахських літаків.