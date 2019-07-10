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Електропостачання об'єктів "Води Донбасу" відновлено

Новини » Енергетика    10.07.2019 - 11:27
Електропостачання об'єктів "Води Донбасу" відновлено
Ілюстративне фото (donbasssos.org)

Об'єкти були відключені у зв'язку із заборгованістю за спожиту електроенергію

Вчора, 9 липня, було відновлено електропостачання кількох об'єктів компанії "Вода Донбасу". Про це повідомляє прес-служба компанії.

Повідомляється, що об'єкти були відключені ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" на вимогу ДПЗД "Укрінтеренерго" у зв'язку із заборгованістю за спожиту електроенергію.

Як повідомляється, відновлено електропостачання таких об'єктів: Артемівська фільтрувальна станція (забезпечує подачу води в населені пункти: Бахмут, Соледар, Парасковієвка, Благодатне, Бахмутське, Покровське); Білокузьминівська насосна станція (забезпечує подачу води в населені пункти: Білокузьминівка, Веролюбовка, Новодмитрієвка, Молочарка, Стінки, Іжевка); насосна станція четвертого підйому Другого донецького водопроводу (забезпечує подачу води в населені пункти: Катеринівка, Клебан-Бик, Зоря, Романівка, Петрівка, Новгородське, Степове, Олександрово-Калиново, Яблуновка, Щербинівка)

"У стадії вирішення знаходиться питання про відновлення електропостачання резервного електричного вводу насосної станції першого підйому каналу Сіверський Донець-Донбас", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявив про необхідність на законодавчому рівні не допустити відключення води на Донбасі. Він хоче врегулювати це питання на законодавчому рівні. Після цього Кабмін заборонив відключати електроенергію для "Води Донбасу"

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