Асоціація водоканалів закликала терміново скликати РНБО щодо "Води Донбасу"

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Питання водопостачання міст Донбасу потрібно вирішувати в терміновому порядку, впевнена Бабій

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) має зібратися в терміновому порядку для врегулювання питання водопостачання міст Донбасу, які відключені від води через борги за електроенергію КП "Вода Донбасу". Про це заявила віце-президент Асоціації водоканалів України Ольга Бабій, передає РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

Як зазначила Бабій, це питання глобального рівня, яке має бути розглянуте на РНБО.

"Навіщо потрібен РНБО? "Є загроза санітарної безпеки та життю великої кількості населення України". Тобто в даному випадку повинен бути скликаний РНБО – це питання національної безпеки", - заявила Бабій.

Вона підкреслила, що мова йде про надання статусу "захищеного споживача" КП "Вода Донбасу". Однак для цього необхідний ряд умов.

"По-перше, "визначити статус та надати статус захищеного споживача "Води Донбасу" може лише закон. Тобто дану зміну можна внести через закон про ринок електроенергії і через закон про споживання, про ЖКГ. Ніякі постанови Кабміну це не регулюють. Але їм мало надати статус "захищеного споживача", тому що це проблему не вирішує глобально. У чому глобальність проблеми "Води Донбасу"? 50% своєї води вони подають на непідконтрольну територію, за яку вони ніколи не отримують гроші. Тобто незалежно від того, який статус ми їм надамо, по електроенергії вони не будуть отримувати ніколи компенсацію за отримані послуги. Тобто тут треба вирішувати питання ширше. В рамках Нормандського або Мінського формату треба вирішувати питання компенсації нашому українському підприємству окупованою стороною цієї послуги. Тільки тоді це питання буде вирішено", - зазначила Бабій.

Вона підкреслила, що до моменту вирішення питання на законодавчому рівні Кабмін міг би надати кошти і держрезерву, щоб "Вода Донбасу" сплатила за використану електроенергію.

На думку Бабій, якщо повністю відключити від електроенергії КП "Вода Донбасу", то автоматично відключається і водопостачання не підконтрольних Україні територіях, що загрожує ескалацією конфлікту на Донбасі.

"Треба терміново збирати раду РНБО, який терміново дасть окремі доручення Верховній раді, Кабінету міністрів України, які нормативні документи треба прийняти для того, щоб цю проблему вирішити вже зараз і для того, щоб прийняти рішення, яке дозволить цю проблему вирішити в результаті", - впевнена Бабій.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив забезпечити безперебійне водопостачання на Донбасі, надавши КП "Вода Донбасу" статус "захищеного споживача електроенергії".

Як відомо, порядок отримання статусу захищеного споживача припускає наявність окремої виділеної лінії подачі електроенергії і наявність фінансових гарантій, про надання таких фінгарантій прем'єр-міністром не згадувалося.

Мешканці Костянтинівки Донецької області вже місяць без води через відключення КП "Вода Донбасу" від електроенергії, люди перекривають дороги і мітингують.

Раніше жителі Донецької області звернулися з петицією до президента Володимира Зеленського з питання підключення до електроенергії КП "Вода Донбасу". 27 травня без води залишилися шість населених пунктів, в тому числі міста Бахмут і Соледар. Водопостачання з 23 травня припинилося в 16 населених пунктах Донбасу.

Питання водопостачання КП "Вода Донбасу" Кабінет міністрів розглядає з початку квітня 2019 року. Зокрема, віце-прем'єр-міністр України і міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко за підсумками наради 3 квітня доручив МЕРТ надати державну допомогу (фінансування) КП "Компанія "Вода Донбасу" (у підприємства накопичені борги по оплаті за використану електроенергію).