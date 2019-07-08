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Кабмін заборонив відключати електроенергію для "Води Донбасу"

Новини » Політика    08.07.2019 - 12:11
Кабмін заборонив відключати електроенергію для "Води Донбасу"
Ілюстративне фото (donbasssos.org)

Заборона буде діяти до кінця війни на Донбасі

Кабінет міністрів вніс зміни до деяких постанов уряду щодо комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу". Постанову від 5 липня 2019 р. № 570 оприлюднено на сайті уряду.

Згідно з постановою, на час проведення операції Об’єднаних сил обмеження, відключення електропостачання не застосовуються щодо об’єктів комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу".

Кабмін також дав доручення Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства за участю "Укрінтеренерго" забезпечити вжиття заходів для врегулювання питання реструктуризації заборгованості за електричну енергію КП "Вода Донбасу".

Зокрема, пропонується укласти до 17 липня 2019 року договори про реструктуризацію заборгованості, що утворилася на 1 липня 2019 року за договором постачання електричної енергії "останньої надії" - "Укрінтеренерго".

Крім того, пропонується забезпечити визначення джерел фінансування для оплати поточного споживання електричної енергії комунальному підприємству “Компанія “Вода Донбасу”.

Нагадаємо, КП "Вода Донбасу" надає послуги централізованого водопостачання 289 та водовідведення - 79 населених пунктах Донбасу, включаючи непідконтрольні території. За даними національного регулятора НКРЕКП, борг КП "Вода Донбасу" за спожиту електроенергію в першому кварталі становить 180 млн гривень. Втім, за інформацією РБК-Україна, операторам системи розподілу з урахуванням попередніх періодів водопостачальна компанія має борг понад 1 млрд грн.

Відзначимо, у березні Кабінет міністрів дозволив постачальнику "останньої надії" "Укрінтеренерго" постачання електричної енергії його споживачам після 1 квітня.

 

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