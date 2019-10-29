ОБСЄ підтвердила початок розведення сил у Золотому

Фото: Мартін Сайдик (osce.org)

Сьогодні на засіданні ТКГ продовжаться переговори про розведення сил у Петровському

Представник ОБСЄ в мінській ТКГ по врегулюванню ситуації на сході України Мартін Сайдік підтвердив початок розведення сил на ділянці у Золотому (Луганська область). Про це йдеться в заяві ОБСЄ.

Сайдік також розповів, що сьогодні на засіданні ТКГ продовжаться переговори про розведення сил і засобів в Петровському.

"Сторони щойно відновили розведення сил і засобів у Золотому. Вони запустили білі і зелені сигнальні ракети, які підтверджують їх готовність до цього", - заявив Сайдік.

Нагадаємо, у штабі операції Об'єднаних сил підтвердили розведення сил в Золотому. При цьому повідомляється, що українська сторона вживе всіх заходів, щоб розведення не послабило оборонні можливості бойових підрозділів на цій ділянці.

Також РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський привітав розведення сил в Золотому, зазначивши, що на даній ділянці "все відбувається спокійно". Зеленський додав, що розведення почалося після того, як на цій ділянці протягом тижня зберігався режим припинення вогню.