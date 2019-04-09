Сотні населених пунктів Донбасу можуть залишитися без водопостачання

Ілюстративне фото (donbasssos.org)

КП "Вода Донбасу" вже сьогодні повинна укласти договір на постачання електроенергії

Сьогодні закінчується п'ятиденний термін, протягом якого КП "Компанія "Вода Донбасу"" повинна підписати договір з постачальником електричної енергії. Про це йдеться в протоколі урядової наради від 3 квітня, копією якого володіє РБК-Україна.

Якщо водоканал так і не визначитися з новим постачальником, а також не реструктуризує заборгованість перед постачальником "останньої надії" (ППП) "Укрінтеренерго", комунальне підприємство буде відключено від електропостачання. Такі заходи передбачені законом "Про ринок електроенергії". Якщо це станеться, населенню і непобутовим абонентам Донбасу відключать водопостачання до тих пір, поки водоканал не виконає норми законодавства.

Чому "Воду Донбасу" може залишитися без електроенергії

Нагадаємо, КП "Вода Донбасу" надає послуги централізованого водопостачання 289 та водовідведення - 79 населених пунктах Донбасу, включаючи непідконтрольні території. З 1 січня водоканал уклав договір з ПОН - ДПЗД "Укрінтеренерго". Щодня КП споживає 2,2 млн кВт*год. Згідно з вищезазначеним законом, така угода може бути укладена тільки на 3 місяці. Після цього законодавство зобов'язує споживача електроенергії укласти договір з будь-яким іншим постачальником. А якщо цього не сталося, оператори системи розподілу повинні відключати від електропостачання всіх клієнтів, у яких немає договірних відносин з постачальником і які втратили право працювати з ПОН по закінченню тримісячного терміну.

За даними національного регулятора НКРЕКП, борг КП "Вода Донбасу" за спожиту електроенергію в першому кварталі становить 180 млн гривень. Втім, за інформацією РБК-Україна, операторам системи розподілу з урахуванням попередніх періодів водопостачальна компанія має борг понад 1 млрд гривень. 3 квітня оператору системи розподілення "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" почав відключення водоводів "Води Донбасу" від енергопостачання, виконуючи норми чинного законодавства.

Про ризики енергопостачання водоканалу повідомив оператор системи передачі - ДП "НЕК "Укренерго"". Згідно з повідомленням компанії, Маріупольське регіональне відділення КП "Вода Донбасу" є єдиним споживачем, приєднаним до мереж системного оператора, яке досі не уклало договір на постачання електроенергії. Мережі "Укренерго" використовуються в якості резерву під час ремонтів та аварійних відключень, забезпечуючи щорічні потреби водоканалу в енергопостачанні на 5%. І цих резервів "Вода Донбасу" також може позбутися. ""Укренерго" звернулося до КП "Вода Донбасу" з попередження за прийняття до виконання звернення "Укрінтеренерго" (про відключення від енергопостачання, - ред.). Кінцевим терміном вирішення цієї кризової ситуації повинно було стати 4 квітня. Втім, КП "Вода Донбасу" відмовилося виконувати відповідні вимоги", - йдеться в повідомленні "Укренерго".

Що пропонують в уряді?

У ході наради в уряді під керівництвом віце-прем'єра, глави Мінрегіону Геннадія Зубка було прийнято рішення, як у п'ятиденний строк - до 9 квітня вирішити проблеми "Води Донбасу". Зокрема, голові Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександру Куцю доручено вжити заходів для реструктуризації та погашення заборгованості водоканалу за електроенергію. При цьому місцева влада може залучати кредитні кошти.

Крім того, КП "Вода Донбасу" повинна "невідкладно укласти договір з постачальником електроенергії на період врегулювання питання поставок від "Укрінтеренерго"", провести переговори про реструктуризацію з постачальником "останньої надії" та укласти відповідний договір.

Крім того, згідно з протокольним рішенням водоканал і місцеві влади повинні звернутися до Мінекономрозвитку з пропозицією надати держдопомогу для КП "Вода Донбасу", а органи прокуратури і Держаудитслужби повинні дати правову оцінку "фактам бездіяльності" керівництва водоканалу, а також перевірити, як ведеться на комунальному підприємстві фінансово-економічна діяльність

У КП "Вода Донбасу" коментарі РБК-Україна отримати не вдалося. Але, за інформацією видання, Олександр Куць веде переговори з "Укрінтеренерго" про реструктуризацію заборгованості та продовження безперебійних поставок електроенергії КП "Вода Донбасу". У виняткових випадках Кабінет міністрів дозволив постачальнику "останньої надії" здійснювати поставку електроенергії по закінченню тримісячного терміну. Втім, за даними видання, поки переговори не увінчалися успіхом.