Готовятся все - от ГСЧС до ВСУ: Кулеба предупредил о возможном ударе РФ в морозы
В Украине все службы, в том числе ГСЧС и ВСУ, готовятся к морозам, поскольку россияне могут нанести новый удар.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба в комментарии Новости.LIVE.
Он отметил, что сейчас погода существенно влияет на работу энергетической системы страны, особенно во время вражеских обстрелов.
Кулеба также отметил, что морозы до -20°C усложняют ситуацию, однако поддержка партнеров и эффективная работа ПВО обеспечивает работу энергосистемы.
"Это вызов, еще один вызов для нас, для украинского народа. Я уверен, что мы пройдем и его. Будет сложно, но, тем не менее, эта зима показывает, что мы не одни", - сказал он.
Вчера, 28 января, о подготовке РФ к новому ракетному удару по Украине предупреждал и президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинская разведка предоставляет всю необходимую информацию.
По словам украинского лидера, такие действия Кремля дискредитируют любые усилия дипломатии.
Обстрелы Украины
Напомним, прошлый массированный ракетно-дроновый обстрел Украины россияне осуществили 24 января, когда продолжались переговоры по миру в Абу-Даби. РФ применила более 375 ударных дронов и 21 ракету различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских целей, однако были и попадания.
Отметим, в ночь на сегодня РФ нанесла очередной удар по ряду городов Украины. В частности, в Вольнянске Запорожской области погибли люди, были пожары и разрушены дома.
Также ночью под ударом вражеских дронов в очередной раз оказалась Одесса. По словам главы МВА Сергея Лысака, в городе поврежден объект инфраструктуры.
Россияне атаковали дронами и Кривой Рог. В результате вражеских ударов в городе повреждены одноэтажное здание и легковые автомобили.
Ранее, в ночь на 28 января, страна-агрессор запустила по Украине одну баллистическую ракету и 146 дронов различных типов. Украинским силам ПВО удалось сбить 130 вражеских беспилотников.