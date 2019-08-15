Зоря - ЦСКА: прогноз букмекерів

Фото: "Зоря" готується до матчу з ЦСКА (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Фахівці вважають фаворитом український клуб

У рамках матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи "Зоря" прийме софійський ЦСКА. Трансляція розпочнеться о 20:00, а смотреть гру можна на каналі УНІАН.

15 серпня 20:00

Запоріжжя, стадіон "Славутич Арена"

Букмекерські контори вважають, що український клуб ближче до перемоги в цьому матчі.

Так, оцінює шанси луганчан на перемогу в коефіцієнтом 2,30. На нічию він дорівнює 3,10, а на перемогу болгарського клубу 3,40.

Що стосується проходу в наступний раунд кваліфікації, то тут на "Зорю" дають коефіцієнт 1,55, а на ЦСКА - 2,44.

Перша гра, яка відбулася минулого тижня в Софії, завершилася внічию 1:1. Болгари зуміли забити швидкий гол на 13 хвилині, "Зоря" відповіла на 45 хвилині завдяки реалізованому Юрченко пенальті.

Нагадаємо, у разі успішного проходження ЦСКА підопічні Віктора Скрипника розіграють путівку в груповий етап турніру з найсильнішим у парі "Люцерн" (Швейцарія) - "Еспаньол" (Іспанія).

На вихідних команди провели матчі у внутрішніх чемпіонатах. "Зоря" впевнено обіграла "Колос" (1:3), а софійська команда зіграла в безгольову нічию з "Лудогорцем".