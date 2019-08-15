ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зоря - ЦСКА: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    15.08.2019 - 17:06
Зоря - ЦСКА: прогноз букмекерів
Фото: "Зоря" готується до матчу з ЦСКА (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Фахівці вважають фаворитом український клуб

У рамках матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи "Зоря" прийме софійський ЦСКА. Трансляція розпочнеться о 20:00, а смотреть гру можна на каналі УНІАН.

15 серпня 20:00
Запоріжжя, стадіон "Славутич Арена"

Букмекерські контори вважають, що український клуб ближче до перемоги в цьому матчі.

Так, оцінює шанси луганчан на перемогу в коефіцієнтом 2,30. На нічию він дорівнює 3,10, а на перемогу болгарського клубу 3,40.

Що стосується проходу в наступний раунд кваліфікації, то тут на "Зорю" дають коефіцієнт 1,55, а на ЦСКА - 2,44.

Перша гра, яка відбулася минулого тижня в Софії, завершилася внічию 1:1. Болгари зуміли забити швидкий гол на 13 хвилині, "Зоря" відповіла на 45 хвилині завдяки реалізованому Юрченко пенальті.

Нагадаємо, у разі успішного проходження ЦСКА підопічні Віктора Скрипника розіграють путівку в груповий етап турніру з найсильнішим у парі "Люцерн" (Швейцарія) - "Еспаньол" (Іспанія).

На вихідних команди провели матчі у внутрішніх чемпіонатах. "Зоря" впевнено обіграла "Колос" (1:3), а софійська команда зіграла в безгольову нічию з "Лудогорцем".

Зоря - ЦСКА: анонс матчу Нічиї "Маріуполя" і "Зорі" поповнили скарбничку України в таблиці УЄФА
Новини України ЦСКАЛіга ЄвропипрогнозЗаряставкиСофияотборквалификация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся