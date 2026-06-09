Зарплаты военных в 2026 году планируют повысить: когда и какие суммы ждать

В Украине в рамках анонсированной реформы армии планируют повысить минимальное денежное обеспечение военнослужащих с 20 до более 30 тысяч гривен. Вопрос обсуждался на заседании бюджетного комитета Верховной Рады 8 июня.

Откуда возьмут средства, и что известно о новых суммах зарплат - собрало РБК-Украина в материале.

Откуда возьмут деньги

Как написал в своем Telegram-канале народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram, вчера во время заседания представители Министерства обороны сообщили о дефиците финансового ресурса для выплаты денежного обеспечения.

В то же время повышение выплат планируют реализовать за счет имеющихся ресурсов бюджета Минобороны. После завершения дискуссии соответствующие предложения должны представить правительству.

По словам нардепа, решение о повышении минимального денежного обеспечения могут принять в ближайшее время.

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Какова минимальная выплата сейчас

Сейчас минимальное денежное обеспечение военнослужащих составляет 20 тысяч гривен. В него входят должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет.

Такие выплаты получают, в частности, военные, которые только что вступили в ряды ВСУ.

Что предусматривает реформа

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что после реформы выплаты даже для военных в тылу не могут быть ниже 30 тысяч гривен. Это будет касаться как мобилизованных, так и контрактников.

Для военнослужащих, выполняющих боевые задачи, уровень выплат должен быть значительно выше. Отдельное внимание планируют уделить пехотинцам.

По словам главы государства, для них должны ввести специальные контракты с выплатами в пределах 250-400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач.

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк прогнозирует, что вопрос повышения минимального денежного обеспечения парламент может рассмотреть уже на этой неделе.

Масштабная реформа армии 2026 года

Напомним, президент Украины и главком ВСУ Александр Сырский анонсировали старт масштабной реформы военной службы уже в июне 2026 года.

Среди ключевых направлений изменений - новая система денежного обеспечения, специальные контракты для пехоты и поэтапное увольнение отдельных категорий военнослужащих, которые служат с 2022 года.

В конце мая министр обороны Михаил Федоров представил народным депутатам концепцию изменений, которая также предусматривает повышение базового денежного обеспечения с 20 до 30 тысяч гривен.

По данным собеседников РБК-Украина в Верховной Раде, военные на передовой смогут получать до 400 тысяч гривен. Для этого планируется ввести дополнительные выплаты в размере 20-40 тысяч гривен за каждый день выполнения боевых задач в зависимости от их сложности.