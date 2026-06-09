ua en ru
Вт, 09 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Зарплаты военных в 2026 году планируют повысить: когда и какие суммы ждать

11:12 09.06.2026 Вт
3 мин
Выплаты могут вырасти от 30 до 400 тысяч гривен в зависимости от службы
aimg Мария Кучерявец
Зарплаты военных в 2026 году планируют повысить: когда и какие суммы ждать Фото: в Украине готовят новые зарплаты для военных (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине в рамках анонсированной реформы армии планируют повысить минимальное денежное обеспечение военнослужащих с 20 до более 30 тысяч гривен. Вопрос обсуждался на заседании бюджетного комитета Верховной Рады 8 июня.

Откуда возьмут средства, и что известно о новых суммах зарплат - собрало РБК-Украина в материале.

Откуда возьмут деньги

Как написал в своем Telegram-канале народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram, вчера во время заседания представители Министерства обороны сообщили о дефиците финансового ресурса для выплаты денежного обеспечения.

В то же время повышение выплат планируют реализовать за счет имеющихся ресурсов бюджета Минобороны. После завершения дискуссии соответствующие предложения должны представить правительству.

По словам нардепа, решение о повышении минимального денежного обеспечения могут принять в ближайшее время.

Читайте также: Нужны три шага. Военный омбудсмен назвала условия для повышения зарплат в ВСУ

Какова минимальная выплата сейчас

Сейчас минимальное денежное обеспечение военнослужащих составляет 20 тысяч гривен. В него входят должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет.

Такие выплаты получают, в частности, военные, которые только что вступили в ряды ВСУ.

Что предусматривает реформа

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что после реформы выплаты даже для военных в тылу не могут быть ниже 30 тысяч гривен. Это будет касаться как мобилизованных, так и контрактников.

Для военнослужащих, выполняющих боевые задачи, уровень выплат должен быть значительно выше. Отдельное внимание планируют уделить пехотинцам.

По словам главы государства, для них должны ввести специальные контракты с выплатами в пределах 250-400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач.

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк прогнозирует, что вопрос повышения минимального денежного обеспечения парламент может рассмотреть уже на этой неделе.

Масштабная реформа армии 2026 года

Напомним, президент Украины и главком ВСУ Александр Сырский анонсировали старт масштабной реформы военной службы уже в июне 2026 года.

Среди ключевых направлений изменений - новая система денежного обеспечения, специальные контракты для пехоты и поэтапное увольнение отдельных категорий военнослужащих, которые служат с 2022 года.

В конце мая министр обороны Михаил Федоров представил народным депутатам концепцию изменений, которая также предусматривает повышение базового денежного обеспечения с 20 до 30 тысяч гривен.

По данным собеседников РБК-Украина в Верховной Раде, военные на передовой смогут получать до 400 тысяч гривен. Для этого планируется ввести дополнительные выплаты в размере 20-40 тысяч гривен за каждый день выполнения боевых задач в зависимости от их сложности.

Кроме того, Минобороны разрабатывает новую систему контрактов с четко определенными сроками службы, которая будет доступна как для новых военных, так и для тех, кто уже проходит службу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
служба в армії Вооруженные силы Украины Зарплата в Украине Выплаты
Новости
Чонгарский мост попал под удар, оккупанты перекрыли ключевую артерию в Крым
Чонгарский мост попал под удар, оккупанты перекрыли ключевую артерию в Крым
Аналитика
Белый бизнес становится более легкой мишенью для проверок: интервью с Анной Деревянко, ЕВА
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Белый бизнес становится более легкой мишенью для проверок: интервью с Анной Деревянко, ЕВА