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Главная » Жизнь » Общество

От сбора ягод до строительства: где в Украине проще всего найти работу на лето

18:20 03.07.2026 Пт
2 мин
Какую работу на лето чаще всего предлагают студентам?
aimg Татьяна Веремеева
От сбора ягод до строительства: где в Украине проще всего найти работу на лето Фото: Летом студентам чаще предлагают работу официантами (freepik.com)
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Этим летом украинци могут найти сезонную работу в сельском хозяйстве, сфере обслуживания, торговле и производстве. В этих сферах открыто больше всего вакансий.

На какую работу проще устроиться летом 2026 года, в комментарии для РБК-Украина рассказали в Государственной службе занятости.

Главное:

  • Топ сезонных вакансий: Работодатели активно ищут подсобных рабочих, водителей, поваров, грузчиков, продавцов, а также работников агросектора.
  • Предложения для молодежи: Студентам предлагают подработку в фермерских хозяйствах, работу официантами, барменами, курьерами, озеленителями или производителями мороженого.
  • Где бум вакансий: С началом теплого сезона количество предложений больше всего подскочило в строительстве, сфере кафе и ресторанов и на транспорте.

По состоянию на конец июня на "Едином портале вакансий", объединяющем базу Государственной службы занятости и ведущих сайтов по поиску работы, насчитывается около 235 тысяч вакансий. Из них 11 тысяч предполагают неполную занятость, еще почти 1 тысячу - временную.

Больше всего вакансий с неполной или сезонной занятостью работодатели предлагают для:

  • подсобных рабочих,
  • работников по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства,
  • земледельцев,
  • водителей,
  • плодоовощеводов,
  • трактористов,
  • поваров,
  • грузчиков,
  • продавцов.

От сбора ягод до строительства: где в Украине проще всего найти работу на лето
Самые распространенные сезонные вакансии летом-2026 (инфографика РБК-Украина)

Какую работу могут найти студенты

В Государственной службе занятости отмечают, что летом традиционно растет количество сезонных вакансий для молодежи.

Чаще студентам предлагают работу на фермерских хозяйствах, в частности по сбору клубники, голубики и малины. Также можно устроиться озеленителем, курьером, официантом, дорожным рабочим, работником лесного хозяйства, продавцом продовольственных товаров, плодоовощеводом, барменом, укладчиком-упаковщиком или изготовителем мороженого.

В каких сферах больше всего выросло количество вакансий

По данным Госслужбы занятости, с начала года больше новых вакансий появилось в сферах, где традиционно оживляется работа в теплый сезон.

Так, количество предложений работы:

  • в строительстве выросло на 48%;
  • в сфере кафе и ресторанов - на 37%;
  • на транспорте - на 27%;
  • в торговле - на 18%;
  • в сельском хозяйстве - на 15%.

В службе занятости объясняют, что такой рост связан с сезонным оживлением рынка труда и увеличением потребности работодателей в дополнительных работниках в летний период.

Ранее РБК-Украина рассказывало, где предлагают самые высокие зарплаты сезонным рабочим.

Также мы писали, что война существенно изменила рынок труда в прифронтовых регионах Украины. Там больше всего ищут работников в сферах торговли, логистики и рабочих профессий, тогда как спрос на офисных и креативных специалистов резко сократился.

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