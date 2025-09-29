Ветеранам выделят почти 6 млрд на жилье в 2026 году: кто может на него рассчитывать

В госбюджете на 2026 год на жилье для ветеранов выделяют почти 6 млрд грн. Заниматься программой будут местные власти, и получить такое жилье смогут ветераны, стоящие в специальных для этого очередях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга Народа" Елены Шуляк в эфире Украинского радио.

Как рассказала нардеп, на оборонные нужды Украина сегодня направляет в треть своего ВВП. В частности, и на жилищные нужды украинских ветеранов - из 18 млрд грн, запланированных в госбюджете на 2026 год, на жилье для ветеранов выделяют около 6 млрд грн.

Финансирование жилья для ветеранов

По ее словам, государственный бюджет на 2026 год формировался по тем же принципам, что и нынешний бюджет, - в приоритете должны быть нужды Сил безопасности и обороны. В целом на это направление направляется почти 30% от ВВП Украины. Ни одна из стран мира, акцентировала Шуляк, сейчас не направляет такой процент на оборонные нужды.

В то же время, она отметила, что в бюджете на следующий год предусмотрено финансирование ряда программ по развитию, а также средства на жилищные программы и нужды украинцев. В частности, речь идет о программе еВидновлення, а также жилье для ветеранов.

"На программу еВидновлення на следующий год в Госбюджете предусмотрено 7 млрд грн, в то время как в на 2025 год предусмотрели 19 млрд грн. Однако, 15 млрд из них были выделены из сэкономленных средств Министерства социальной политики. Поэтому надеюсь, что и в этом году будет проведен такого рода аудит, инвентаризация, после которой мы сможем добавить необходимые суммы для реализации єВидновлення", - отметила Шуляк.

Относительно жилищной поддержки ветеранов она сообщила, что на следующий год на эти нужды заложили в бюджете почти 5,7 млрд грн, это на 1,7 млрд больше, чем на 2025 год.

Кто может получить жилье: условия

Речь идет об обеспечении жильем ветеранов, которые имеют инвалидность1 и 2 группы. Средства будут направляться по заявкам местных властей в виде субвенций. Для получения такого жилья нужно стать в соответствующую очередь - квартирный учет, который ведут местные власти.

Для этого нужно обратиться либо в исполком городского совета, либо в ЦНАП. Но речь идет о ветеранах, не имеющих жилья в собственности или имеющих обеспечение жильем менее 13,65 квадратных метров на одного человека.

"В целом отмечу, что это расширение программы поддержки ветеранов отражает четкую последовательность Минветеранов в своей политике относительно обеспечения ветеранов жильем", - подчеркнула Елена Шуляк.

Она отметила, что сверхважной для эффективности этой жилищной программы будет ответственность за нее со стороны местных властей, поскольку именно они будут формировать и вести соответствующий квартирный учет, проводить на местах информационную кампанию по ней.

Так, каждый ветеран должен знать, куда обратиться, какие документы нужно оформить, как их подать и как, в конце концов, воспользоваться возможностью - например, подобрать подходящее жилье.

На сегодня это все делает местная власть, Министерство ветеранов обеспечивает механизм таких субвенций, местная власть дает свою потребность и ведет администрирование непосредственно на местах, пояснила парламентарий.

"Кстати, мы смотрели динамику по областям и она достаточно положительная - нет такого, чтобы одна область получала больше средств, другая - меньше. Поэтому думаю, что Минветеранов достаточно четко действуют в соответствии с потребностями, которые, к сожалению, сегодня огромны, потому что обеспечение жильем стоит в ТОП-3 приоритетов государства", - резюмировала Елена Шуляк.