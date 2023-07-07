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"Зарабатывали" на ремонте лифтов. В Киеве разоблачили схему коммунальщиков

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Пятница 07 июля 2023 18:46
"Зарабатывали" на ремонте лифтов. В Киеве разоблачили схему коммунальщиков Фото: в Киеве коммунальщики пытались "заработать" на ремонте лифтов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве разоблачили руководителей коммунального предприятия и подрядной фирмы, которые занимались воровством бюджетных средств на ремонте лифтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру в Telegram.

Как отмечают правоохранители, руководство коммунального предприятия "Київбудреконструкція" и подрядная фирма организовали незаконную схему. Подрядчики покупали лифты у подконтрольных фирм, после чего продавали их коммунальщикам по цене, которая значительно выше рыночной.

В отдельных случаях стоимость лифтов завышали более чем на 400 тысяч гривен за одну единицу. Ущерб, который злоумышленники нанесли государству, уже составляет более 1,3 миллиона гривен.

При этом исполнители работ по ремонту лифтов устанавливали некачественное оборудование, о чем они были осведомлены.

В прокуратуре отмечают, что в результате расследования директору "Київбудреконструкція" и руководителю одной из подрядных организаций сообщили о подозрении. Им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее стало известно, что прокуратура вместе с правоохранителями расследует факты хищений бюджетных средств, выделенных на ремонт укрытий в Киеве.

Также мы писали, что в Одессе прокуратура требует взять под стражу мэра Геннадия Труханова, поскольку его подозревают в хищении бюджетных средств.

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Киев Прокуратура
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