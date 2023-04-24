За хищение бюджетных средств. Прокуратура требует взять мэра Одессы Труханова под стражу

В понедельник, 24 апреля, в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по хищению денег на покупке обанкротившегося завода "Краян". В его ходе прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал ходатайство об изменении меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова и его подельников на содержание под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия коррупции .

Отмечается, что городского председателя Одессы Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана, главу постоянной комиссии по коммунальной собственности Одесского горсовета Василия Шкрябая, директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексея Спектора и его заместителя Владимира Радионова обвиняют в хищении 92 млн. грн.

Мера предосторожности для обвиняемых - личное обязательство, но прокурор попросил назначить другое - содержание под стражей.

Отмечается, что Труханов и другие фигуранты участвовали в заседании из-за видеосвязи и из-за его плохого качества обсудить ходатайство не смогли. Суд созвал заседание на 25 апреля с требованием для обвиняемых быть там лично.