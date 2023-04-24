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За хищение бюджетных средств. Прокуратура требует взять мэра Одессы Труханова под стражу

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Понедельник 24 апреля 2023 23:56
За хищение бюджетных средств. Прокуратура требует взять мэра Одессы Труханова под стражу Фото: городской голова Одессы Геннадий Труханов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В понедельник, 24 апреля, в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по хищению денег на покупке обанкротившегося завода "Краян". В его ходе прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал ходатайство об изменении меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова и его подельников на содержание под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Отмечается, что городского председателя Одессы Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана, главу постоянной комиссии по коммунальной собственности Одесского горсовета Василия Шкрябая, директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексея Спектора и его заместителя Владимира Радионова обвиняют в хищении 92 млн. грн.

Мера предосторожности для обвиняемых - личное обязательство, но прокурор попросил назначить другое - содержание под стражей.

Отмечается, что Труханов и другие фигуранты участвовали в заседании из-за видеосвязи и из-за его плохого качества обсудить ходатайство не смогли. Суд созвал заседание на 25 апреля с требованием для обвиняемых быть там лично.

Напомним, что по данным следствия, в 2016 году мэр Одессы совместно с другими должностными лицами городского совета завладели средствами местного бюджета в сумме 92 млн. грн.

В октябре 2018 года обвинительный акт по ним направили в суд. А 24 января 2020 года Труханову и подельникам сообщили о подозрении.

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Геннадий Труханов Одесса коррупция
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