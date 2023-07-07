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"Заробляли" на ремонті ліфтів. У Києві викрили схему комунальників

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П'ятниця 07 липня 2023 18:46
"Заробляли" на ремонті ліфтів. У Києві викрили схему комунальників Фото: у Києві комунальники намагалися "заробити" на ремонті ліфтів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Києві викрили керівників комунального підприємства та підрядної фірми, які займалися крадіжкою бюджетних коштів на ремонт ліфтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру у Telegram.

Як зазначають правоохоронці, керівництво комунального підприємства "Київбудреконструкція" та підрядна фірма організували незаконну схему. Підрядники купували ліфти у підконтрольних фірм, після чого продавали їх комунальникам за ціною, яка значно вища за ринкову.

В окремих випадках вартість ліфтів завищувала на понад 400 тисяч гривень за одну одиницю. Збитки, яких зловмисники завдали державі, вже становлять понад 1,3 мільйона гривень.

При цьому виконавці робіт з ремонту ліфтів встановлювали неякісне обладнання, про що їх поінформували.

У прокуратурі зазначають, що внаслідок розслідування директору "Київбудреконструкція" та керівнику однієї з підрядних організацій повідомили про підозру. Їм загрожує від 7 до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прокуратура разом з правоохоронцями розслідує факти розкрадань бюджетних коштів, виділених на ремонт укриттів у Києві.

Також ми писали, що в Одесі прокуратура вимагає взяти під варту мера Геннадія Труханова, оскільки його підозрюють у розкраданні бюджетних коштів.

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