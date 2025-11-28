Заработали больше, чем потратили: Чехия получила миллионы евро благодаря украинцам

По словам Фиалы, в целом Чехия потратила на приют украинцев и военную помощь Украине 91,3 млрд чешских крон (примерно 3,72 млрд евро). Зато Чехия получила 104 млрд чешских крон (примерно 4,3 млрд евро). Таким образом, разница составила 12,7 млрд крон (примерно 525,5 млн евро).

"Чешское государство точно не теряет от помощи Украине, скорее наоборот. Конечно, это не самое важное во всем этом деле. Мы не должны игнорировать аспект справедливости и справедливой борьбы украинцев, аспекты безопасности и все остальное, но цифры говорят очень четко", - сказал журналистам премьер, который уходит в отставку.

Фиала добавил, что всего с 2022 года через экономику Чехии благодаря Украине, украинцам и партнерам "прошло" более 260 млрд крон (10,76 млрд евро). До конца сентября 2025 года Чехия предоставила Украине 3,7 миллиона единиц артиллерийских боеприпасов, в том числе 1,3 млн в этом году. Еще 1,8 млн снарядов планируется к поставке.

При этом Чехия потратила на закупки лишь 1,7 млрд крон, тогда как 93,3 млрд предоставили партнеры. Учитывая это, премьер поблагодарил всех, кто присоединился к помощи Украине с начала полномасштабной агрессии России.