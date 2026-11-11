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GTA 6 рискует разочаровать владельцев PS5 и Xbox: почему игроки возмущены

15:17 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
GTA 6 рискует разочаровать владельцев PS5 и Xbox: почему игроки возмущены Rockstar сознательно пошла на компромисс (коллаж: РБК-Украина)
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Заявление Rockstar об ограничении частоты кадров в Grand Theft Auto VI до 30 FPS на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S вызвало возмущение среди сообщества геймеров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Hardware Unboxed в X.

Почему 30 FPS "убивают" динамику на современных ТВ?

На современных OLED и LCD-экранах видео с частотой 30 кадров в секунду может выглядеть недостаточно плавным. Из-за быстрого отклика пикселей каждый кадр остается на экране примерно 33,33 миллисекунды - это делает рывки движения более заметными.

Чтобы скрыть этот эффект, разработчики часто используют сильное размытие изображения во время движения (motion blur).

Это приводит к:

  • существенного понижения четкости динамических сцен;
  • смазывание мелких текстур и деталей окружения;
  • ощутимой задержки отклика на нажатие кнопок.

На фоне массового распространения дисплеев с частотой 120 Гц и видео в 60 FPS переход к 30 кадрам будет восприниматься игроками особенно болезненно.

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Устаревший CPU не оставил Rockstar выбора?

Эксперты отмечают, что решение Rockstar было вынужденным. Чтобы создать живой мир с большим количеством NPC и динамическими взаимодействиями, необходима высокая вычислительная мощность процессора, которой текущим консолям не хватает.

Даже продвинутая PlayStation 5 Pro использует чип на устаревшей архитектуре AMD Zen 2, которая отстает от современных аналогов на 4 поколения.

Поэтому студия пожертвовала плавностью ради детализации мира. Специалисты констатируют: лучшее качество и фреймрейт GTA VI сможет показать только после релиза на ПК.

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Секретная яхта и шифр в трейлере: фанаты разглядели намек на вторую карту

Параллельно с обсуждением технического состояния фанаты заметили интересную деталь в трейлере предзагрузки. На 10 секунде ролика появляется яхта Ships And Giggles с надписью Gloriana на корме.

Пользователи сети связали этот факт с изображениями Футболки Либерти-Сити и предположили:

  • слово Gloriana может отсылать к вымышленному аналогу штата Джорджия;
  • внутри сюжетной кампании игрокам может открыться доступ ко второму городу;
  • разработчики заложили в ролик намеки на расширение карты за границы штата Leonida.

Официальные детали о наличии дополнительных территорий остаются неподтвержденными, а оценить реальное состояние игры пользователи смогут уже через несколько дней.

Напомним - официальный релиз игры состоится 19 ноября.

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