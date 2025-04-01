Все бронирования по старым правилам утратили силу с 1 апреля: как переоформить
Все бронирования от мобилизации, которые были оформлены по старым правилам, утратили силу с 1 апреля. Продлить бронирование после этой даты смогут только компании, которые уже обновили статус критичности в соответствии с новыми требованиями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
Как отметили в пресс-службе, с начала года большинство компаний уже подтвердили свою критичность в государственных органах и перебронировали своих работников. Отсрочки перебронированных работников остаются в силе после 1 апреля.
Что изменится с 1 апреля
- Завершение срока действия бронирований, оформленных по старой системе.
- Бронирования будут доступны исключительно предприятиям, которые получили подтверждение критичности по новым правилам.
- Восстановление стандартного режима рассмотрения заявлений на бронирование работников для критически важных предприятий (в течение 72 часов).
Что делать предприятиям, которые не обновили статус
- Обновить статус критичности своей компании по новой процедуре (инструкция).
- После подтверждения нового статуса критичности оформить бронирование работников повторно.
- Если сотрудник уже имеет активное бронирование, его необходимо сначала аннулировать.
В Минэкономики напомнили, что все бронирования осуществляются исключительно в электронном формате через портал Дія. Никаких бумажных документов или приказов готовить не нужно.
Сроки бронирования
Отметим, что срок перебронирования должен был закончиться еще 28 февраля, однако из-за кибератаки на государственные реестры его продлили на месяц.
Предприятия должны подтвердить статус критичности и повторно забронировать своих работников, в соответствии с обновленными критериями.
Подтвержденное бронирование будет отображаться в приложении "Резерв+". Если отсрочка предоставлена после обновления статуса критически важного предприятия, она будет действовать на период действия критичности - до 12 месяцев.
По состоянию на начало 2025 года бронирование получили до 950 тысяч украинцев, т.е. примерно численность украинской армії.