Все бронирования по старым правилам утратили силу с 1 апреля: как переоформить

Все бронирования от мобилизации, которые были оформлены по старым правилам, утратили силу с 1 апреля. Продлить бронирование после этой даты смогут только компании, которые уже обновили статус критичности в соответствии с новыми требованиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

Как отметили в пресс-службе, с начала года большинство компаний уже подтвердили свою критичность в государственных органах и перебронировали своих работников. Отсрочки перебронированных работников остаются в силе после 1 апреля.

Что изменится с 1 апреля

Завершение срока действия бронирований, оформленных по старой системе.

Бронирования будут доступны исключительно предприятиям, которые получили подтверждение критичности по новым правилам.

Восстановление стандартного режима рассмотрения заявлений на бронирование работников для критически важных предприятий (в течение 72 часов).

Что делать предприятиям, которые не обновили статус

Обновить статус критичности своей компании по новой процедуре (инструкция).

После подтверждения нового статуса критичности оформить бронирование работников повторно.

Если сотрудник уже имеет активное бронирование, его необходимо сначала аннулировать.

В Минэкономики напомнили, что все бронирования осуществляются исключительно в электронном формате через портал Дія. Никаких бумажных документов или приказов готовить не нужно.

Сроки бронирования

Отметим, что срок перебронирования должен был закончиться еще 28 февраля, однако из-за кибератаки на государственные реестры его продлили на месяц.

Предприятия должны подтвердить статус критичности и повторно забронировать своих работников, в соответствии с обновленными критериями.

Подтвержденное бронирование будет отображаться в приложении "Резерв+". Если отсрочка предоставлена после обновления статуса критически важного предприятия, она будет действовать на период действия критичности - до 12 месяцев.

По состоянию на начало 2025 года бронирование получили до 950 тысяч украинцев, т.е. примерно численность украинской армії.