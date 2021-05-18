Запуск ринку землі: в МінАП не очікують ажіотажу з продажу земділянок

"Якщо хтось вважає, що буде ажіотаж з приводу купівлі та продажу землі - це не так, ми цього не прогнозуємо. Земля сьогодні - це найкращий банківський депозит держави, власника. Цей актив постійно зростає в ціні, він стабільно приносить дохід", - зазначив глава МінАП.

Лещенко додав, що держава створить умови, щоб спростити отримання кредитів фермерами для купівлі землі. Законопроект №3205 передбачає старт програми часткового гарантування кредитів. Вона покриє частину збитків банку, якщо фермер буде неспроможний повернути кредитні кошти.

"На період, поки проект №3205 буде розглядатися, у нас є інституційна підтримка з боку держави та наших європейських колег. Ми розширимо програму "5-7-9" на викуп землі та спростимо вимоги для малих фермерських господарств для отримання можливості викупити землю за пільговою відсотковою ставкою", - пояснив міністр.

За його словами, в межах державної підтримки на 2021 рік виділено 1 млрд гривень на компенсацію кредитної ставки для аграріїв.