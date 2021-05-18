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Запуск рынка земли: в МинАП не ожидают ажиотажа по продаже земучастков

Автор: Юлия Струк

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко не прогнозирует ажиотаж по продаже земли после запуска рынка. Он считает, что владельцы не будут спешить продавать участки.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

"Если кто-то считает, что будет ажиотаж по поводу покупки и продажи земли - это не так, мы этого не прогнозируем. Земля сегодня - это лучший банковский депозит государства, собственника. Этот актив постоянно растет в цене, он стабильно приносит доход", - отметил глава МинАП.

Лещенко добавил, что государство создаст условия, чтобы упростить получение кредитов фермерами для покупки земли. Законопроект №3205 предусматривает старт программы частичного гарантирования кредитов. Она покроет часть убытков банка, если фермер будет неспособен вернуть кредитные средства.

"На период, пока проект №3205 будет рассматриваться, у нас есть институциональная поддержка со стороны государства и наших европейских коллег. Мы расширим программу "5-7-9" на выкуп земли и упростим требования для малых фермерских хозяйств для получения возможности выкупить землю по льготной процентной ставке", - пояснил министр.

По его словам, в рамках государственной поддержки на 2021 год выделили 1 млрд гривен на компенсацию кредитной ставки для аграриев.

Напомним, сегодня Верховная рада одобрила еще один законопроект для завершения земельной реформы - №2195, который разрешает продажу земли через интернет на электронных аукционах.

Как писало РБК-Украина, ранее парламент принял во втором чтении законопроект №2194. Он позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.

Этот закон парламентарии рассматривали с 16 марта, из-за чего работа ВР была заблокирована, и другие вопросы нардепы рассматривали на внеочередных заседаниях.

Отметим, в первом чтении этот закон нардепы приняли в ноябре 2019 года.

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