ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рада дозволила онлайн-торги державною землею

Новость на русском →
Україна, Вівторок 18 травня 2021 14:32
Рада дозволила онлайн-торги державною землею Фото: Рада прийняла закон про онлайн-торги державною землею (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада схвалила ще один законопроект для завершення земельної реформи - №2195. Він дозволяє продаж землі через інтернет на електронних аукціонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

До другого читання законопроекту подали 776 правок. За документ проголосували 272 парламентарії.

Відповідно до закону, торги державною землею будуть тільки онлайн. Подача документів, реєстрація, участь передбачені з будь-якої точки; інформація про аукціон і лоти буде розміщуватися відразу в інтернеті. Однак до завершення аукціону інформація про учасників є конфіденційною.

Організатори не зможуть зловживати правами учасників.

Торгуватися зможуть не менше двох осіб. Фермери теж зможуть торгуватися: великі ділянки будуть ділити на менші.

Гарантійний внесок становить від 30% від стартової ціни. Торги проходитимуть у три раунди: один раунд - одне підвищення ставки. Мінімальний крок - не менше 1% від стартової ціни лота.

Раніше парламент ухвалив у другому читанні законопроект №2194. Він дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність.

Цей закон парламентарії розглядали з 16 березня, через що робота ВР була заблокована, і інші питання нардепи розглядали на позачергових засіданнях.

На початку лютого комітет парламенту з питань аграрної та земельної політики рекомендував парламенту прийняти проект закону №2195 у другому читанні.

Відзначимо, в першому читанні цей закон нардепи прийняли в листопаді 2019 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка торги Верховна Рада Ринок землі
NEWS
Київ накрила гроза з градом
Київ накрила гроза з градом
DAILY
Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні
Владислав Красінський, Олег Черниш Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні