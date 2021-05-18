Рада дозволила онлайн-торги державною землею

Верховна рада схвалила ще один законопроект для завершення земельної реформи - №2195. Він дозволяє продаж землі через інтернет на електронних аукціонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

До другого читання законопроекту подали 776 правок. За документ проголосували 272 парламентарії.

Відповідно до закону, торги державною землею будуть тільки онлайн. Подача документів, реєстрація, участь передбачені з будь-якої точки; інформація про аукціон і лоти буде розміщуватися відразу в інтернеті. Однак до завершення аукціону інформація про учасників є конфіденційною.

Організатори не зможуть зловживати правами учасників.

Торгуватися зможуть не менше двох осіб. Фермери теж зможуть торгуватися: великі ділянки будуть ділити на менші.

Гарантійний внесок становить від 30% від стартової ціни. Торги проходитимуть у три раунди: один раунд - одне підвищення ставки. Мінімальний крок - не менше 1% від стартової ціни лота.