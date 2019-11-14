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Рада попередньо підтримала продаж землі через Інтернет

Новини » Політика     14.11.2019 - 17:39
Рада попередньо підтримала продаж землі через Інтернет
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Рада пропонує продавати державну та комунальну землю тільки на торгах

Верховна рада України в першому читанні підтримала законопроект № 2195, який пропонує дозволити продаж землі на електронних аукціонах. Відповідне рішення підтримали 262 нардепа, передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроект пропонує продавати земельні ділянки державної та комунальної власності виключно через електронні аукціони в електронній торговій системі в режимі реального часу в Інтернеті. За результатами цих торгів буде укладатися договір купівлі-продажу, оренди, суперфіція, емфітевзис з переможцем, який запропонував найвищу ціну за ділянку.

При цьому на відміну від положень чинного законодавства, земельні торги будуть проводитися відповідно до договору між організатором та оператором електронного майданчика.

Також пропонується автоматизація ряду процесів наприклад, ставок учасників торгів, подачі заявок на участь і т. д., публікації всіх документів, що стосуються торгів та земельних ділянок.

Нагадаємо, до цього Рада прийняла за основу законопроект, яким планує вивести землі за межами населених пунктів з держвласності. Зокрема, передбачається, що такі ділянки в майбутньому будуть передані в комунальну власність.

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