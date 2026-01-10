ua en ru
Сб, 10 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Могут ли удары РФ по энергетике вызвать катастрофу: мнение эксперта

Суббота 10 января 2026 14:21
UA EN RU
Могут ли удары РФ по энергетике вызвать катастрофу: мнение эксперта Фото: эксперт оценил, могут ли удары РФ вызвать масштабную энергетическую катастрофу в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Украинская энергетика может восстанавливаться после российских атак, пока есть достаточно резервов оборудования. Для пополнения запасов нужны средства.

Об этом в интервью YouTube-каналу РБК-Украина рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Пока мы имеем достаточно резервов оборудования и возможности восстанавливаться, безусловно это и происходит. Атаки 2-3-4 дня подряд - это очень сложно. Есть отдельные местные участки сетей, где может быть сложнее или лучше, по-разному. Как вот удар по Запорожью, Днепру и Кривому Рогу", - сказал Харченко.

Он отметил, что после вражеских атак Запорожье и Кривой Рог восстановились за часы, а Днепр - за сутки.

"Это как сейчас оно работает. И мы уже имеем и понимание, как сопротивляться, и понимание, как восстанавливаться. В чем есть большая сейчас, по моему мнению, проблема, которую надо срочно решать, фактически энергетика истощается", - добавил эксперт.

По его словам, те запасы оборудования, которые были созданы в ходе подготовки к сезону, сейчас реально начинают исчерпываться.

"Мы еще их не исчерпали, но мы уже понимаем, где конец склада. И это является важным сейчас вопросом, это восстановление ресурса восстановления. То есть оборудование, ну прежде всего, деньги. Здесь речи не идет даже о том, что нам надо искать что-то. Все понятно, как купить, как привезти, как что-то с тем делать", - отметил Харченко.

Он подчеркнул, что это все уже отработано и понятно.

"Вопрос именно в том, чтобы иметь деньги, которых в сейчас, к сожалению, нет", - добавил эксперт.

Обстрелы энергетики Украины

Напомним, в ночь на субботу, 10 января, российские войска снова атаковали Кривой Рог, нанеся удары по ряду объектов инфраструктуры.

Из-за обстрелов без электроснабжения остались отдельные микрорайоны Саксаганского и часть Покровского района. Аварийные бригады работали всю ночь и продолжают восстановительные работы. В результате атаки ранения получили два человека, один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести.

Кроме того, 9 января Россия осуществила масштабный удар по Киеву и области, применив десятки дронов, баллистические ракеты и крылатые "Калибры". По данным Воздушных сил, столицу атаковали с разных направлений.

В Киеве повреждены 19 многоэтажных домов, пострадало также посольство Катара. В результате атаки погибли четыре человека, еще 25 получили ранения.

Из-за массированного обстрела и перегрузки сетей в столице вводили экстренные отключения электроэнергии. Постепенно свет восстанавливают.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия Война в Украине Отключения света
Новости
Графики не действуют. В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света
Графики не действуют. В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка