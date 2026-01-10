Могут ли удары РФ по энергетике вызвать катастрофу: мнение эксперта
Украинская энергетика может восстанавливаться после российских атак, пока есть достаточно резервов оборудования. Для пополнения запасов нужны средства.
Об этом в интервью YouTube-каналу РБК-Украина рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.
"Пока мы имеем достаточно резервов оборудования и возможности восстанавливаться, безусловно это и происходит. Атаки 2-3-4 дня подряд - это очень сложно. Есть отдельные местные участки сетей, где может быть сложнее или лучше, по-разному. Как вот удар по Запорожью, Днепру и Кривому Рогу", - сказал Харченко.
Он отметил, что после вражеских атак Запорожье и Кривой Рог восстановились за часы, а Днепр - за сутки.
"Это как сейчас оно работает. И мы уже имеем и понимание, как сопротивляться, и понимание, как восстанавливаться. В чем есть большая сейчас, по моему мнению, проблема, которую надо срочно решать, фактически энергетика истощается", - добавил эксперт.
По его словам, те запасы оборудования, которые были созданы в ходе подготовки к сезону, сейчас реально начинают исчерпываться.
"Мы еще их не исчерпали, но мы уже понимаем, где конец склада. И это является важным сейчас вопросом, это восстановление ресурса восстановления. То есть оборудование, ну прежде всего, деньги. Здесь речи не идет даже о том, что нам надо искать что-то. Все понятно, как купить, как привезти, как что-то с тем делать", - отметил Харченко.
Он подчеркнул, что это все уже отработано и понятно.
"Вопрос именно в том, чтобы иметь деньги, которых в сейчас, к сожалению, нет", - добавил эксперт.
Обстрелы энергетики Украины
Напомним, в ночь на субботу, 10 января, российские войска снова атаковали Кривой Рог, нанеся удары по ряду объектов инфраструктуры.
Из-за обстрелов без электроснабжения остались отдельные микрорайоны Саксаганского и часть Покровского района. Аварийные бригады работали всю ночь и продолжают восстановительные работы. В результате атаки ранения получили два человека, один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести.
Кроме того, 9 января Россия осуществила масштабный удар по Киеву и области, применив десятки дронов, баллистические ракеты и крылатые "Калибры". По данным Воздушных сил, столицу атаковали с разных направлений.
В Киеве повреждены 19 многоэтажных домов, пострадало также посольство Катара. В результате атаки погибли четыре человека, еще 25 получили ранения.
Из-за массированного обстрела и перегрузки сетей в столице вводили экстренные отключения электроэнергии. Постепенно свет восстанавливают.