Могут ли удары РФ по энергетике вызвать катастрофу: мнение эксперта

Украинская энергетика может восстанавливаться после российских атак, пока есть достаточно резервов оборудования. Для пополнения запасов нужны средства.

"Пока мы имеем достаточно резервов оборудования и возможности восстанавливаться, безусловно это и происходит. Атаки 2-3-4 дня подряд - это очень сложно. Есть отдельные местные участки сетей, где может быть сложнее или лучше, по-разному. Как вот удар по Запорожью, Днепру и Кривому Рогу", - сказал Харченко.

Он отметил, что после вражеских атак Запорожье и Кривой Рог восстановились за часы, а Днепр - за сутки.

"Это как сейчас оно работает. И мы уже имеем и понимание, как сопротивляться, и понимание, как восстанавливаться. В чем есть большая сейчас, по моему мнению, проблема, которую надо срочно решать, фактически энергетика истощается", - добавил эксперт.

По его словам, те запасы оборудования, которые были созданы в ходе подготовки к сезону, сейчас реально начинают исчерпываться.

"Мы еще их не исчерпали, но мы уже понимаем, где конец склада. И это является важным сейчас вопросом, это восстановление ресурса восстановления. То есть оборудование, ну прежде всего, деньги. Здесь речи не идет даже о том, что нам надо искать что-то. Все понятно, как купить, как привезти, как что-то с тем делать", - отметил Харченко.

Он подчеркнул, что это все уже отработано и понятно.

"Вопрос именно в том, чтобы иметь деньги, которых в сейчас, к сожалению, нет", - добавил эксперт.