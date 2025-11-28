ua en ru
Авария на Байконуре: Россия больше не может отправлять астронавтов в космос

Россия, Пятница 28 ноября 2025 00:30
Авария на Байконуре: Россия больше не может отправлять астронавтов в космос Фото: Байконур (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Авария на стартовом комплексе Байконура привела к остановке всех пилотируемых запусков, что стало крупнейшим сбоем в российской космической программе со времен начала освоения орбиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.

Обрушение конструкции при запуске

Во время запуска корабля "Союз МС-28" к МКС 27 ноября произошло падение кабины обслуживания.

На кадрах трансляции Роскосмоса видно, что обрушилась подвижная конструкция под стартовым сооружением, которая используется во время подготовки хвостовой части ракеты.

Аналитик ракетных пусков Георгий Тришкин отметил, что инцидент произошел на 31-й площадке — единственной, с которой возможны пилотируемые миссии.

По его оценке, запуски "Союзов" и "Прогрессов" теперь "откладываются на неопределенный срок".

Повреждение стартового стола

Во время осмотра специалисты зафиксировали, что часть конструкции была разрушена газовой струей двигателя первой ступени.

Пострадавших среди экипажа нет, однако элементы комплекса нуждаются в восстановлении.

После анализа доступных материалов популяризатор космонавтики Виталий Егоров заявил, что "фактически с этого дня Россия лишилась возможности запускать в космос людей, чего не было с 1961 года".

Позиция Роскосмоса

В Роскосмосе подтвердили наличие повреждений "ряда элементов стартового стола" и сообщили, что они будут заменены.

В российской госкорпорации уверяют, что для ремонта подготовлены резервные части, а оценка состояния площадки продолжается.

Напоминаем, что Россия активизирует разработку средств против спутников ЕС, и на этом фоне в ЕС призывают ускорить развитие собственных космических возможностей. Еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что защита орбиты становится приоритетом, поскольку ЕС уже сталкивается с атаками, и отметил, что космос занимает важное место в новой оборонной повестке.

Отметим, что российские военные продолжают перемещать корабли между разными причалами во временно оккупированном Севастополе, пытаясь снизить риск точных ударов по ним и усложнить их обнаружение.

