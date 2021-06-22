Запуск е-лікарняних в Україні: оновилися причини непрацездатності
Фонд соціального страхування повідомляє, що в Україні в електронних лікарняних оновилися причини непрацездатності. У заявах-розрахунках по листках непрацездатності на паперових бланках коди причин непрацездатності залишаються без змін.
"Матеріальне забезпечення застрахованим особам по е-лікарняних необхідно оформлювати за формою заяви-розрахунку, врахувавши, що у е-лікарняного відсутня серія, але йому присвоюється унікальний номер, та в е-лікарняному оновились причини непрацездатності", - вказано у повідомленні.
Вказано, що визначення причини тимчасової непрацездатності відбувається в Електронному реєстрі листків непрацездатності на підставі категорії медичного висновку.
Причини непрацездатності бувають:
- 1 - тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним випадком на виробництві,
- 2 - вагітність і пологи,
- 3 - необхідність догляду за хворою дитиною,
- 4 - необхідність догляду за хворим членом сім’ї,
- 5 - необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною,
- 6 - карантин, встановлений відповідно до законодавства,
- 7 - протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства,
- 8 - перебування у відділенні санаторно-курортного закладу,
- 9 - тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу (може бути із позначкою про зв’язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта),
- 10 - перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів через COVID-19.
Уточнюється, що у разі наявності у медичному висновку відмітки про зв’язок випадку тимчасової непрацездатності з профдіяльністю пацієнта, причину непрацездатності Фонд соцстрахування на підставі актів розслідування нещасного випадку або професійного захворювання може замінити на причини:
- 11 - тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання,
- 12 - тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві.
"Випадки тимчасової непрацездатності оформлені паперовим листком непрацездатності та е-лікарняним є різними страховими випадками, тому роботодавець має подати заяви-розрахунки окремо за кожним видом лікарняних", - звертають увагу у відомстві.
Нагадаємо, медзаклади в Україні почали переходити на новий процес формування електронних листків непрацездатності. Після 1 вересня створення медичних висновків про тимчасову непрацездатність, як основи для е-лікарняного, буде обов’язковим для усіх закладів, у яких є ліцензія на медичну практику.
Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я підготувало проект наказу про порядок видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності. Документ визначає порядок відкриття та закриття лікарняних.